Co zrobi Donald Tusk? Rzepecki: Moim zdaniem od jutra rozbiór Polski 2050

W niedzielę goście Andrzeja Stankiewicza w Radio ZET rozmawiali m.in. o sytuacji w Polsce 2050. W studio byli: Michał Szczerba – Koalicja Obywatelska, Krzysztof Hetman – Polskie Stronnictwo Ludowe, Jarosław Krajewski – Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Rzepecki – Konfederacja i Dorota Olko – Lewica. Prowadzący dopytywał, czy teraz Polska 2050 dostanie stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

W drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii założonej przez Szymona Hołownię Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała350 głosów i to ona przejmie kierownictwo w ugrupowaniu. Jej kontrkandydatka Paulina Hennig-Kloska dostała 309 głosów. Nie jest tajemnicą, że kierownictwo KO wolałoby na czele upadającej formacji Hołowni minister klimatu, a nie szefową resortu rozwoju.

Rozbiór Polski 2050?

Polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki ocenił, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłyby przyśpieszone wybory. Jak zaznaczył, jego zdaniem trzecie miejsce wzięłaby Konfederacja. – Natomiast wybory w Polsce 2050 to w mojej ocenie z jednej strony koniec pierwszego sezonu groteskowej brazylijskiej telenoweli – powiedział, dodając, że zwycięska opcja Pełczyńskiej-Nałęcz to "opcja konfrontacji z Donaldem Tuskiem".

Rzepecki: Donald Tusk nie lubi być szantażowany

Zdaniem Rzepeckiego, ponieważ szef rządu nie lubi być szantażowany, będzie politycznie zwalczał Pełczyńską-Nałęcz tak jak Jarosław Kaczyński zwalczał lidera Porozumienia Jarosława Gowinem, gdy ten zaczął się stawiać. – W mojej ocenie od jutra rozpocznie się rozbiór Polski 2050. Maksymalne osłabienie. Donald Tusk nie da stanowiska wicepremiera Pełczyńskiej-Nałęcz i zrobi wszystko, żeby maksymalnie osłabić tę frakcję, która przegrała, a wzmacniać frakcję, która przegrała – przewiduje.

