Pracownik PKP pochwalił atak Rosji. Spółka reaguje

Pracownik PKP Polskich Linii Kolejowych opublikował w mediach społecznościowych skandaliczny wpis. Jego komentarz dotyczył ataku Rosjan na ukraiński pociąg. Dron zabił w ten sposób pięść osób.

"Chwała Rosji" – napisał pracownik polskiej kolei na Facebooku. Spółka zareagowała na pytanie internautki o reakcję na wpis wspomnianego pracownika. "Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika. Polskie Linie Kolejowe S.A. nie akceptują treści ani zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami etyki oraz interesem bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz pasażerów jest dla nas absolutnym priorytetem. Wszelkie sygnały mogące je podważać są traktowane z należytą powagą" – zapewnia PKP PLK.

Atak na pociąg cywilny

We wtorek, w obwodzie charkowskim, jeden z rosyjskich dronów trafił bezpośrednio w wagon jadącego pociągu relacji Czop – Barwinkowe, łączącego zachodnią i wschodnią część kraju. Dwa inne drony uderzyły w pobliżu składu

W wyniku ataku zginęło pięć osób. – W każdym kraju atak drona na pociąg cywilny byłby traktowany tak samo – wprost jako akt terroryzmu – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Moment ataku opisał w rozmowie z BBC oficer 93. brygady o pseudonimie "Omar", który znajdował się w pociągu. Dwa pierwsze z trzech rosyjskich dronów uderzyły w pobliżu składu, co spowodowało jego zatrzymanie. Jak relacjonował żołnierze, wtedy pasażerowie usłyszeli odgłosy kolejnego drona, po czym nastąpiła eksplozja. – Była tak silna, że części pociągu rozpadły się w drzazgi – powiedział "Omar."

W środę flagi na dworcach kolejowych w całej Ukrainie opuszczono do połowy masztu. Kilka godzin po ataku przejazdy pociągów na linii Barwinkowe – Czop zostały wznowione.

