W czwartek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że osobiście zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o powstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów oraz inne ukraińskie miasta. Putin miał na to przystać. W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że "rozejm energetyczny" rozpoczął się w nocy i że Ukraina także zaprzestała odpowiadać swoimi uderzeniami w rosyjską infrastrukturę energetyczną.

Problem w tym, że według Kremla zawieszenie ma obowiązywać jedynie do 1 lutego; z kolei ukraińskie źródła mówią o tygodniowym rozejmie. Kijów pozostaje od tygodni w potężnych kryzysie ciepła i prądu, podczas gdy temperatury cały czas utrzymują się mocno poniżej zera.

Rosyjski biathlonista Aleksandr Tichonow uważa, że Rosja powinna atakować Ukrainę, nie oglądając się na żadne ustalenia. Co więcej, w rozmowie z portalem VseProSport, Tichonow powiązał "rozejm energetyczny" z... brakiem statusu neutralnego sportowca dla narciarza Aleksandra Bolszunowa. – Boją się naszej konkurencji, to wszystko – rozpoczął utytułowany biathlonista.

Tichonowa: Musimy bombardować

Wyraził też podziw dla twardej polityki przywódcy USA. – Musimy postępować jak Amerykanie. Po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej staliśmy się pachołkami. To przerażające. Musimy bombardować i zabierać wszystko, co niezbędne dla dobra Rosji i naszego całego narodu. Tak jak to robi Trump – przekonuje Rosjanin.

– Nie powinniśmy wszyscy chodzić z wyciągniętymi rękami i mówić im, jacy oni są źli, a jacy to my jesteśmy dobrzy. Jaki rozejm energetyczny? To dziesięć kroków w tył. Jesteśmy wielką potęgą jądrową. To wstyd – podsumował zwolennik polityki Kremla.

79-letni Aleksandr Tichonow to jeden z najbardziej utytułowanych biathlonistów w historii, pięciokrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata.

