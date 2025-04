Biejat: Mi trochę wszystko jedno, czy ktoś uważa to za zabicie dziecka, czy nie

Magdalena Biejat była gościem youtubowego kanału "Imponderabilia". Jeden z tematów rozmowy dotyczył aborcji. Pytania padły w kontekście interwencji poselskiej Romana Fritza z Korony i towarzyszącego mu europosła Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy w sprawie aborcji wykonywanych w placówce.

Ginekolog Gizela Jagielska wstrzyknęła chlorek potasu w serce chłopcu, który był w 36. tygodniu życia prenatalnego, co doprowadziło do jego śmierci. Relację z interwencji Braun zamieścił na swoim profilu na Facebooku, w sieci dostępne jest także nagranie pokazujące całość interwencji. Braun i Fritz wezwali policję i chcieli, aby Jagielska została aresztowana, m.in. po to, żeby nie miała już kontaktu z pacjentami. Policja odmówiła, informują, że sprawą zajmuje się już prokuratura. Jagielska zapowiedziała natomiast kroki prawne wobec Brauna.

Biejat: Zmienić klimat wokół aborcji

W trakcie programu Biejat broniła swojej oceny sprawy z Oleśnicy. Przypomniała również stanowisko swojej partii w kwestii aborcji. Zdaniem kandydatki Lewicy na prezydenta w tamtej sytuacji „płód był głęboko uszkodzony”, wobec czego dziecko urodziłoby się ciężko chore i zmarłoby po kilku dniach.

W jej opinii "gdyby funkcjonowało cywilizowane prawo aborcyjne, ta kobieta dostałaby pomoc dużo wcześniej". – Lekarze nie mieliby żadnych wymówek, żeby unikać informowania jej. A przynajmniej nie powinni ich mieć. Wiadomo, że w praktyce to bywa różnie. Ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego tak mi zależy na tym, żeby wprowadzić legalną aborcję do 12. tygodnia, bo ona też zmieni klimat wokół aborcji – mówiła wicemarszałek Senatu.

Zabicie dziecka czy nie? "Mi jest trochę wszystko jedno"

Biejat została zapytana, "jak przekonać do lewicowych postulatów osobę, która uważa, że aborcja to jest morderstwo".

– Myślę, że będą takie osoby, których się nie da przekonać. I musimy mieć tego świadomość – powiedziała Biejat.

– A jeżeli jest ich więcej niż połowa – zapytał prowadzący. – Ale nie jest ich więcej niż połowa – odparła polityk. Kolejne badania pokazywały, że akceptacja dla aborcji do 12. tygodnia ciąży rosła. Nie wiem, jak jest teraz – zaczęła mówić Biejat.

– Ale to jest coś innego. Akceptacja aborcji do 12. tygodnia nie oznacza tego, że nie uznajemy tego za zabicie dziecka – powiedział youtuber.

– No dobrze, ale ostatecznie mi jest trochę wszystko jedno, czy ktoś uważa to za zabicie dziecka, czy nie. To w ogóle nie powinna być dyskusja o moralności czy etyce. To powinna być dyskusja o bezpieczeństwie kobiet – powiedziała senator.

Śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie przeprowadzenia aborcji z naruszeniem prawa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Jednocześnie ta sama prokuratura bada podejrzenie zniesławienia i gróźb wobec Jagielskiej.

Wśród osób wobec, których wykonywane są czynności jest ksiądz z Przemyśla. W jego przypadku doszło do zatrzymania – zdaniem wielu komentujących – w szokujących okolicznościach.

