Jagielska skarży się na hejt. "Policja oferuje mi ochronę"

Gizela Jagielska ze szpitala w Oleśnicy dokonała aborcji dziewięciomiesięcznego dziecka, dotkniętego ciężką nieuleczalną wadą. Sprawa wywołała ogólnopolskie oburzenie. Interwencję w szpitalu podjął europoseł Grzegorz Braun. Chciał

dokonać "obywatelskiego zatrzymania" lekarki. Niedawno policja zatrzymała kilka osób, które miały grozić Jagielskiej. Wśród nich był ksiądz.

"Mam lekarkę psychiatrę, która się mną opiekuje od początku tej sprawy. Na pewno będę też dochodzić swoich praw i będę miała roszczenia w stosunku do osób takich jak Braun, które mi grożą, znieważają i zniesławiają. Cztery osoby mają już przedstawione zarzuty, ale to wszystko się dzieje dalej. Przygotowuję kolejne materiały z wiadomościami, jakie otrzymuję, przekazuję je policji i na bieżąco będą te osoby proszone o składanie wyjaśnień" – mówi aborcjonistka w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Policja chciała dać ochronę lekarce

"Według policji zagrożenie jest realne. Byłam niejednokrotnie eskortowana, otrzymałam propozycję indywidualnej ochrony. To dla mnie jednoznaczny sygnał, że komórka do spraw zwalczania cyberprzestępczości też odczytuje to, co się teraz dzieje, jako niebezpieczne, a przecież oni mają jeszcze więcej informacji niż ja" – dodała.

Gizela Jagielska mówi, że nie zdecydowała się na ochronę policji. "Nie mogę z niej skorzystać z tego względu, że przy moim trybie pracy, wyjazdach jest to po prostu niemożliwe" – wyjaśnia. "Postępuję zgodnie z tym, co zasugerowali mi policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Otrzymałam szereg wskazówek, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół mnie. Żeby raportować im wszystkie podejrzane maile czy wiadomości, które do mnie dochodzą w internecie, a wynika z nich, że zawarte w nich groźby mogą być zrealizowane. Tak też robię" – zaznacza.

