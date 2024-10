Jak rząd poradził sobie z powodzią? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Pracownia Pollster zapytała Polaków, jak oceniają działania rządu w trakcie powodzi. Wyniki sondażu opublikowała stacja TVP Info.

Pozytywnie działania rządu oceniło 48 proc. respondentów, z czego 11 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a 37 proc. "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania było 40 proc. pytanych. 21 proc. działania rządu ocenia "raczej źle", a 19 proc. "zdecydowanie źle".

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI w dniach 29-30 września 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1047 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania to ok. 3 proc.

Powódź na południu i zachodzie kraju. Trwa usuwane skutków

Podczas wcześniowej powodzi szczególnie ucierpiały takie miasta jak Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa czy Lewin Brzeski. Ten ostatni został zalany w 90 proc. Wiele wsi przy wylewających rzekach zostało w mniejszym lub większym stopniu uszkodzonych.

W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

Stan klęski żywiołowej, rząd szykuje 23 mld zł na pomoc i odbudowę

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Obowiązuje również zakaz przebywania na wałach przeciwpowodziowych.

Powódź w Polsce została spowodowana przez silne opady deszczu wywołane niżem genueńskim (meteorolodzy nazwali go "Borys"), który przywędrował nad naszą część Europy po długotrwałej suszy, co doprowadziło do wylania Odry i dorzecza tej rzeki.

Powódź oprócz Polski dotknęła także Czechy, Słowację, Austrię, Węgry i Rumunię. W sumie w całej Europie Środkowej zginęło co najmniej 26 osób, w tym 9 w Polsce.

Premier Donald Tusk poinformował, że na pomoc i odbudowę po powodzi rząd przeznaczy 23 mld zł, wliczając w to środki europejskie.

