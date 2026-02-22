PiS nie chce SAFE Tuska. A dlaczego PiS chciał KPO Morawieckiego?

PROSTO ZYGZAKIEM Ileż radości sprawili posłowie PiS (i Konfederacji) swoim wyborcom, głosując przeciw udziałowi Polski w SAFE, czyli w projekcie kolejnego zadłużania Polski (a więc polskich podatników) – w ramach szczególnie niebezpiecznego dla kurczącej się polskiej suwerenności, „wspólnego” długu państw UE, którego zaciągnięcie sprawi, że niemiecki pomysł federalizacji UE stanie się, niestety, jeszcze mniej nierealny.
Jak wiadomo, tym razem – czyli w przypadku SAFE – chodzi o zaprzęgnięcie do owego niemieckiego wehikułu federalizacji UE wydatków na zbrojenia, pod hasłem: „Boimy się Rosji, więc zadłużamy się na zbrojenia wspólnie”; tak jakby nie można się było także na ten cel zadłużać osobno, a najlepiej – finansować swą armię nie z długu, lecz z bieżących przychodów budżetu państwa.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
