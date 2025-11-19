Eurostat publikuje nowe dane nt. polskiej gospodarki. Wiadomo, co z inflacją

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,1 proc. r/r w październiku 2025 r. wobec 2,2 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,2 proc.. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2 proc. r/r.

"We październiku 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,54 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,48 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,16 pkt proc.) oraz energia (-0,08 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

W październiku 2025 r. roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,5 proc. w porównaniu z 2,6 proc. we wrześniu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,2 proc.. Rok wcześniej HICP wyniósł w całej Unii 2,3 proc. r/r.

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,2 proc.), we Francji (0,8 proc.) oraz we Włoszech (1,3 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,4 proc.), Estonii (4,5 proc.) oraz Łotwie (4,3 proc.). W porównaniu z wrześniem 2025 r. roczna inflacja spadła w 15 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 3, a wzrosła w 9" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,1 proc. r/r.

KE podała nową prognozę ekonomiczną dla Polski

W poniedziałek Komisja Europejska przedstawiła nową prognozę ekonomiczną dla Polski. Najważniejsza informacja, to obniżenie zakładanego wzrostu PKB w obecnym roku z 3,3 do 3,2 proc. Przewiduje się, że głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja prywatna, ponieważ realne dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych nadal dynamicznie rosną. Wzrost inwestycji ma przyspieszyć, głównie dzięki wyższym inwestycjom publicznym.

