Demograficzny kataklizm. Polska pobiła niechlubny rekord

Prognozy na 2025 rok są jeszcze bardziej niepokojące – eksperci przewidują dalszy spadek dzietności do poziomu 1,03. Niektórzy demografowie, jak Krzysztof Mamiński, ostrzegają, że wśród kobiet obecnie w wieku 20 lat i nieco starszych wskaźnik ten może spaść nawet do 0,75–0,9.

Spadek dzietności w Polsce jest szczególnie silny na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyższe wskaźniki odnotowują m.in. Czechy, Węgry, Grecja i Rumunia.

Polska wymiera

Eksperci wskazują na różne przyczyny tego trendu, w tym zmianę postaw społecznych, niechęć młodych Polaków do zakładania rodzin oraz brak motywacji do posiadania dzieci. W debacie publicznej pojawiają się również opinie, że sekularyzacja oraz przekazy medialne mogą wpływać na postawy wobec macierzyństwa.

W 2024 roku liczba urodzeń w Polsce wyniosła około 252 tysiące, co oznacza spadek o 20 tysięcy w porównaniu do 2023 roku i o 50 tysięcy w porównaniu do 2022 roku. Liczba ludności kraju na koniec 2024 roku spadła poniżej 37,5 miliona osób.

Jeśli obecne trendy się utrzymają, populacja Polski może skurczyć się do 10 milionów do końca XXI wieku.

Niskie wskaźniki dzietności i spadek liczby ludności stanowią poważne wyzwanie dla przyszłości Polski, wpływając na system emerytalny, rynek pracy i rozwój gospodarczy.

Najmniejsza liczba urodzeń od 1945 roku

W styczniu informowaliśmy o komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, że stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,39 proc., a to z kolei oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 39 osób (dla porównania – w 2023 r. na 10 tys. ludności ubyło 34 osoby).

Z oficjalnych danych wynika, że w 2024 r. zarejestrowano ok. 252 tys. urodzeń żywych, czyli o ponad 20 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Właśnie ten wskaźnik świadczy o tym, że mamy do czynienia z najniższą liczbą urodzeń odnotowaną na obszarze całego kraju po 1945 roku.

