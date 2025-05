"Wybieram Rodzinę”. Rusza ogólnopolska kampania społeczna Związku Dużych Rodzin Trzy Plus

Głównym celem inicjatywy jest promowanie wartości rodzinnych, wspieranie młodych ludzi w budowaniu trwałych relacji oraz przeciwdziałanie spadkowi dzietności poprzez tworzenie przyjaznego, wspierającego środowiska dla rodzin.

Promowanie postaw rodzinnych

Inicjatywa podkreśla fundamentalne znaczenie rodziny w życiu człowieka – jako źródła bezpieczeństwa, miłości, rozwoju osobistego i społecznego. Szczególne miejsce w przekazie kampanii zajmują duże rodziny, które pokazują, że wspólnota domowa może być przestrzenią siły, radości i wzajemnego wsparcia. Działania prowadzone w ramach "Wybieram Rodzinę” mają budować pozytywny obraz rodziny, promować odpowiedzialne rodzicielstwo oraz zachęcać do korzystania z dostępnych form wsparcia instytucjonalnego i społecznego.

Kampania kierowana jest przede wszystkim do młodych dorosłych, którzy dopiero podejmują decyzje dotyczące życia rodzinnego. Organizatorzy przypominają, że nikt po założeniu rodziny nie zostaje sam – istnieją liczne miejsca i programy oferujące pomoc, wiedzę i wsparcie emocjonalne. Należą do nich m.in. lokalne koła Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, Family Spoty i Kluby Mam, gdzie rodzice mogą budować relacje, rozwijać kompetencje wychowawcze, dzielić się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać trudności.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań edukacyjnych i integracyjnych. Powstała dedykowana strona internetowa wybieramrodzine.3plus.pl, która pełni funkcję centrum informacji, inspiracji i motywacji dla rodzin. Na terenie całego kraju odbędą się wydarzenia lokalne, takie jak pikniki rodzinne, spotkania tematyczne i warsztaty, mające na celu integrację rodzin i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Finałowym punktem kampanii będzie XIII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który zaplanowano w dniach 6–8 czerwca w Zakopanem.



"Wybieram Rodzinę” to nie tylko hasło – to zaproszenie do aktywnego budowania kultury rodzinnej opartej na relacjach, empatii i solidarności. To również konkretna pomoc w zakresie profilaktyki kryzysów rodzinnych, dzięki czemu kampania ma wymiar nie tylko promocyjny, ale także prewencyjny.

Działania będą szeroko komunikowane poprzez media społecznościowe, spoty społeczne (emitowane m.in. w pociągach PKP Intercity i warszawskim metrze), a także w innych przestrzeniach publicznych. Kampania angażuje również partnerów merytorycznych i lokalnych koordynatorów, którzy pomogą w jej realizacji w różnych częściach Polski.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zaprasza wszystkich – instytucje, organizacje i osoby prywatne – do aktywnego udziału: poprzez współorganizację wydarzeń, promocję działań w mediach społecznościowych czy udział w konkursach i inicjatywach kampanijnych.

