Zmiany w 800 plus. Co powinien zrobić nowy prezydent?

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin. Obecnie prawo do świadczenia jest niezależne od dochodów rodziny, wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu. 800 plus nie jest uzależnione od posiadania pracy przez rodzica lub opiekuna.

Od czasu przejęcia władzy przez koalicję Donalda Tuska nie ustają spekulacje na temat tego, czy rząd zlikwiduje bądź ograniczy wypłatę 800 plus. Wiąże się to z licznymi negatywnymi wypowiedziami na temat programu, jakie wygłaszali politycy Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uspokaja, że żadnych zmian w programie nie będzie.

800 plus tylko dla pracujących?

"800 plus tylko dla pracujących. Czy prezydent powinien podpisać taką ustawę?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni Opinia24 w sondażu dla Radia Zet. Większość uczestników badania (63 proc.) popiera takie rozwiązanie (39 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak"). Co czwarty ankietowany (25 proc.) uważa, że przyszły prezydent nie powinien wyrażać zgody na powiązanie 800 plus z aktywnością zawodową osób otrzymujących to świadczenie (13 proc. "raczej nie", 12 proc. "zdecydowanie nie"). 12 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Opinie na temat zmian w 800 plus różnią się w zależności od preferencji politycznych. 48 proc. wyborów PiS popiera powiązanie świadczenia z zatrudnieniem rodzica lub opiekuna. Za takim rozwiązaniem opowiada się również 64 proc. zwolenników Nowej Lewicy, 71 proc. – Konfederacji, 78 proc. – Koalicji Obywatelskiej i 80 proc. – Trzeciej Drogi.

Jak odpowiadają wyborcy kandydatów na prezydenta? Powiązanie 800 plus z pracą pozytywnie ocenia 49 proc. zwolenników Karola Nawrockiego, 69 proc. – Sławomira Mentzena, 79 proc. – Rafała Trzaskowskiego oraz 80 proc. – Szymona Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 2-6 kwietnia 2025 r. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.

