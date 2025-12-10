PiS chce debatować jak Charlie Kirk. Pojawił się problem

PiS nie ukrywa, że akcja inspirowana jest inicjatywą zapoczątkowaną przed Charliego Kirka. Amerykański komentator polityczno-społeczny był doskonałym polemistą, bardzo spokojnie i rzeczowo rozmawiającym ze swoimi oponentami na argumenty.

Kirk zmarł 10 września br., po tym jak został postrzelony podczas debaty na Uniwersytecie Utah.

PiS chce spotkać się ze studentami

– Chcemy zwrócić się do młodzieży, szczególnie młodzieży akademickiej. Rozpoczynamy akcję. Zwróciliśmy się do wielu szkół wyższych. Chodzi o rzecz prostą. Uniwersytet powinien być sferą wolności. (...) Nie ukrywam, że odwołujemy się do świętej pamięci pana Kirka, który prowadził tego rodzaju dyskusje, mając często dyskutantów, którzy mieli inne poglądy niż on – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Jeździmy na liczne spotkania w całej Polsce, w dużych miastach, w małych miasteczkach, w gminach, w sołectwach. Organizujemy, jako formacja polityczna, najwięcej spotkań (...), jesteśmy otwarci na to, co mówią i myślą Polacy i na prowadzenie nieustannego dialogu, bo w tym dialogu powstaje nasz program i w tym dialogu upatrujemy wielką wartość dla demokratycznego społeczeństwa – zaznaczył europoseł Tobiasz Bocheński.

Koło naukowe odmówiło PiS

PiS wystosowało listy do wszystkich najważniejszych kół naukowych działających na uniwersytetach w Polsce. "Od wtorku próbowaliśmy znaleźć takie koła, aby zapytać o reakcję studentów i uczelni. (...) Szukając studentów, którzy zgodzili się na debatę w stylu Charliego Kirka, znaleźliśmy pierwszą odmowę" – przekazał w środę Onet.

Chodzi o Uniwersytet w Białymstoku. – Koło, po zapoznaniu się z propozycją, zdecydowało, że nie podejmie się organizacji tego wydarzenia. Jest to autonomiczna decyzja organizacji studenckiej, podejmowana zgodnie z przysługującą jej swobodą planowania i realizacji własnych inicjatyw – oznajmił rektor uczelni prof. Mariusz Popławski. Zaznaczył, że sam uniwersytet "nie otrzymał zapytania skierowanego do władz uczelni".

