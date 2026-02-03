Prezydent Nawrocki zwołuje RBN. Morawiecki: Taki ruch oznacza jedno

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego na godz. 14:00. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał za pośrednictwem wpisu na platformie X, że omówione zostaną trzy tematy: pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju; podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Według doniesień Telewizji Republika, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki "Transakcja", powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawiła się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Dodatkowo, przewodniczący Nowej Lewicy miał nie złożyć wymaganej ankiety bezpieczeństwa osobowego, co jest standardową procedurą dla osób z dostępem do informacji niejawnych. Pomimo tego, zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Nawrocki zwołuje RBN. Morawiecki: Taki ruch oznacza jedno

– Prezydent Karol Nawrocki wchodzi do gry. Chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. Na Radę Bezpieczeństwa Narodowego trafia sprawa możliwych rosyjskich powiązań i wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Taki ruch oznacza jedno – sprawa jest naprawdę poważna. Polacy chcą poznać prawdę – skomentował były premier, a obecnie poseł i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zgodnie z art. 135 Konstytucji RP, RBN jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Poprzednie posiedzenie Rady odbyło się 11 września 2025 r. i dotyczyło bezpieczeństwa państwa w obliczu wydarzeń z 10 września – naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

