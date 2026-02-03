Doda, Stanowski, Litewka. Niecodzienne spotkanie u prezydenta

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszej damy Marty Nawrockiej z piosenkarką Dorotą "Dodą" Rabczewską, dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim oraz posłem Lewicy Łukaszem Litewką. Parze prezydenckiej towarzyszyli minister Mateusz Kotecki i Nina Nawrocka, siostra głowy państwa.

"Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt. W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych" – przekazała Kancelaria Prezydenta.

"Podczas spotkania Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów" – czytamy w komunikacie.

Doda spotkała się z Żurkiem

"Doda" od wielu tygodni stara się nagłośnić temat pomocy zwierzętom w schroniskach. Udostępniła swój profil na Instagramie firmom, które chcą przekazywać produkty zwierzakom. To między innymi jej działania doprowadziły do zamknięcia dwóch patoschronisk.

W poniedziałek artystka spotkała się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. "Dziś zostałam zaproszona przez ministra sprawiedliwości na spotkanie. Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka: podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami; szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar; odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt nie czasowe, ale na zawsze. Teraz czekam na działanie" – napisała w mediach społecznościowych.

