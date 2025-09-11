Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Nawrocki studzi polityczne emocje

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Na początek przewidziano część jawną, otwartą dla dziennikarzy.

– Mam wielkie nadzieje, że po emocjach w Sejmie na RBN będziemy dyskutować wokół poważnego problemu, który odnosi się do 10 września bez emocji politycznych – zaapelował prezydent.

Nawrocki: Polska uczestniczy w wojnie hybrydowej

– Jeśli ktoś miał wątpliwości, że od czterech lat Polska uczestniczy w wojnie hybrydowej, to od wczoraj może te wątpliwości porzucić – zaznaczyła głowa państwa. Nawrocki powiedział, że wojna ta odbywa się na lądzie, na wodzie i od 10 września także w powietrzu. – Uczestniczymy też w tej wojnie w strefie społecznej, w postaci dezinformacji – powiedział Nawrocki.

– Atak z 10 września był testem, który zafundowała nam Federacja Rosyjska, był testem i miał dotyczyć odporności naszego społeczeństwa i stabilności instytucji oraz naszych sojuszach i umiejętności reagowania w NATO i UE. Odnoszę wrażenie, że jako Polska ten test zdaliśmy – dodał Nawrocki.

Nawrocki złożył podziękowania wojskowym i klasie politycznej za jedność mimo podziałów. – Rozwaga i propaństwowa postawa opozycji także wpłynęła na zdanie przez nas testu 10 września. To warte odnotowania, że wszyscy podeszli do kwestii naszego bezpieczeństwa znanej z przeszłości bez dramy politycznej, której powinniśmy unikać także w przyszłości – ocenił.

Prezydent: Z moich informacji wynika, że drony nie były ukraińskie

Dalej prezydent mówił o swojej wizycie w bazie lotniczej w Krzesinach oraz o swojej rozmowie z kadrą dowódczą wojska o tym, co można zrobić w kwestii zabezpieczenia przed dronami. – Mam głębokie przekonanie, że musimy zwiększyć inwestycje w obronę powietrzną i przeciwrakietową. [...] Musimy wzmocnić odporność cywilną – powiedział.

– Chciałabym mocno przestrzec, szczególnie opinię publiczną, ale także nas wszystkich, abyśmy nie ulegali rosyjskiej dezinformacji. Ta wojna hybrydowa naprawdę dzieje się też w przestrzeni informacyjnej. Ta dezinformacja od 24 godzin podpowiada, że drony atakujące polską przestrzeń powietrzną są ukraińskie po to, by wciągnąć Polskę do wojny. Ze wszystkich informacji, które posiadam wynika, że jest to kłamstwo – wyraził swoje stanowisko.

