Poseł Platformy w Sejmie: Takich ludzi trzeba po prostu wyeliminować

W środę minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Po wystąpieniu wicepremiera głos zabrali przedstawiciele klubów i kół. Następnie przyszedł czas na pytania parlamentarzystów. Przerażające żądanie padło z ust jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej.

Frysztak z PO chce wyeliminować "ruskich trolli"

Konrad Frysztak zupełnie wprost wezwał z mównicy sejmowej do ocenzurowania tych, z którymi się nie zgadza.

– Doszło do ataku na niebagatelną dotychczas skalę przez ruskie trolle. Z wielką przykrością musze odnotować, że część osób siedzących niestety na tej sali wpisało się w tę „ruską propagandę”. Takich ludzi trzeba po prostu wyeliminować – powiedział.

– Dlatego panie premierze – zwrócił się do Kosiniak-Kamysza – mam pytanie o to, w jaki sposób MON, MSWiA, Ministerstwo Cyfryzacji i inne polskie służby wskazane do tego działania, realizują działania, które pozwolą na to, by wyeliminować z debaty publicznej, z dyskursu publicznego ruskich trolli – zapytał.

Wtargnięcie dronów na terytorium Polski

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Kilkanaście możliwe, że rosyjskich dronów – premier Tusk przekazał, że 19 – naruszyło polską przestrzeń powietrzną w różnych miejscach. Kilka bezzałogowców została zestrzelona. Akcję wykonały myśliwce polskie oraz sojusznicze z państw NATO.

W czwartek o godzinie 17:00 rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

