Błaszczak: Każdy dron, który wleci do Polski, powinien zostać zestrzelony

W czwartek w Sejmie minister obrony narodowej przedstawił informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Po wystąpieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza rozpoczęła się debata, w trakcie której głos zabrał były szef MON Mariusz Błaszczak.

Ochrona Polski. Co proponuje PiS?

Polityk PiS ostrzegł, że zadaniem rządu jest nie dopuścić do powstania w społeczeństwie przeświadczenia, że "mamy się przyzwyczaić do tego, że drony będą wlatywały na terytorium naszego kraju". Z tego powodu każda tego typu maszyna powinna w każdym przypadku zostać zestrzelona przez polskie wojsko. Błaszczak apelował także o rozpoczęcie korzystania z polskiego systemu antydronowego

– Nie padła jasna odpowiedź na pytanie, dlaczego ten system nie jest rozstawiony (...) dlaczego nie jest modernizowany? Chyba że dlatego, co można było przeczytać w dzisiejszych mediach, że Niemcy ubiegają się o to, żeby dostarczyć Polsce system antydronowy – powiedział.

Dalej Błaszczak zaproponował zmiany w konstytucji i przedstawił postulat włączenia Polski do programu Nuclear Sharing. Przypomnijmy, że głosy mówiące o potrzebie rozmieszczenia na terytorium naszego kraju broni atomowej pojawiły się już kilka lat temu za sprawą ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

– Trzeba wrócić do projektu zmiany konstytucji, tak aby wydatki na obronność nie były wliczane do limitu zadłużenia. W 2022 roku taki projekt przedłożyliśmy. Panie ministrze, panie premierze, pamięta pan, jak zagłosował wtedy? Nie poparł pan tego projektu (...) Należy także włączyć Polskę do programu Nuclear Sharing, korzystając z bardzo dobrych relacji pomiędzy prezydentem RP i prezydentem USA. A więc zabierzcie się państwo do pracy – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

