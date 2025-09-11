Myśliwce F-35 strzelały do dronów nad Polską. Niemiecka gazeta: To nie ma sensu

Eksperci, na których powołuje się gazeta, przekonują, że nowoczesne samoloty F-35 w walce z tanimi dronami "nie mają sensu".

Dziennik podaje, że piloci myśliwców atakowali drony pociskami AIM-9 Sidewinder, z których każdy kosztował ponad 400 tys. euro. Dla porównania, rosyjskie drony warte są zaledwie kilka tys. euro – podkreślono.

– W dłuższej perspektywie użycie F-35 przeciwko dronom nie ma sensu militarnego. Dlatego Sojusz rozważa różne opcje przeciwdziałania rosyjskim prowokacjom – oświadczył wysokiej rangi oficer NATO, cytowany w tekście.

Gen. Kukuła: Wartość rakiety się nie liczy. Życie Polaka nie ma ceny

O to, co wykorzystano do zestrzelenia dronów, pytany był w środę w TVN24 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, który zasłonił się tajemnicą wojskową.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących wysokiego kosztu zestrzeliwania dronów, odparł: – Nie liczy się wartość tej rakiety. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy sto razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka, więc nasze myślenie jest kompletnie odmienne.

– Podkreślam, choćby ta rakieta kosztowała 100 mln dolarów, to jeśli uznamy, że (obiekt do zestrzelenia – red.) zagraża życiu, zagraża miastu, zagraża miejscowości, to palec pilotowi nie drgnie w momencie, kiedy ją odpali – zapewnił gen. Kukuła.

Polska zestrzeliła rosyjskie drony. Ile naprawdę ich było?

Według ustaleń "Rzeczpospolitej", w nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie bezzałogowce, do których strzelały głównie holenderskie myśliwce F-35.

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych trzech dronów.

