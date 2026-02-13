Sikorski podziękował Rubio. Spotkali się w Niemczech

Politycy rozmawiali o przygotowaniach do szczytu G20, wsparciu dla Ukrainy, relacjach transatlantyckich oraz polskim modelu transformacji ustrojowej – poinformował szef polskiej dyplomacji w wpisie na platformie X.

Sikorski dziękując Rubio za spotkanie, napisał, że "za nami kolejna dobra dyskusja" i opublikował wspólne zdjęcie z amerykańskim sekretarzem stanu. "Dziękuję @SecRubio za kontynuację naszej zeszłotygodniowej rozmowy z Waszyngtonu" – podkreślił szef MSZ.

Sikorski spotkał się z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"

Do spotkania doszło podczas trwającej trzydniowej konferencji w Monachium, która gromadzi światowych liderów, ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Tematem przewodnim debaty będą ­– jak podkreślają organizatorzy – zmiany w porządku światowym, napięcia transatlantyckie, konflikt z Iranem oraz wojna na Ukrainie.

Według dostępnych informacji, Rubio ma podczas konferencji w Monachium spotkać się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także prowadzić rozmowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, co – jak wskazują agencje – pokazuje intensyfikację dwustronnych kontaktów w kontekście trwających dyskusji o przyszłości strategicznej współpracy między USA a Europą.

Rusza Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Konferencja w Monachium (MSC), odbywająca się w dniach 13-15 lutego, ma kluczowe znaczenie dla kształtowania linii polityki bezpieczeństwa Zachodu wobec aktualnych wyzwań geopolitycznych.

Polskę reprezentuje na MSC – oprócz Sikorskiego – premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego do Monachium, że ma tam zaplanowane spotkania z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i kilkoma innymi europejskimi liderami.

