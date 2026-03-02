Ewakuacja Niemców. Berlin podjął działania

W celu ewakuacji obywateli Niemiec do stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadu i stolicy Omanu – Maskatu zostaną wysłanie samoloty – przekazał szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul podczas konferencji prasowej w Berlinie.

Z kolei rzecznik niemieckiego resortu obrony narodowej zastrzegł wcześniej, że sprowadzenie przez Bundeswehrę niemieckich turystów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, jest "ostatnią możliwością".

Niemcy nie mogą wrócić do kraju samolotami

Jak podaje Deutsche Welle, z powodu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w całym regionie utknęło ok. 30 tys. klientów niemieckich biur podróży. W wyniku eskalacji przestrzeń powietrzna nad kilkoma krajami została zamknięta, przez co powrót do kraju samolotem jest niemożliwy.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że do Maskatu, Dohy i Dubaju zostaną wysłane zespoły wsparcia kryzysowego. – Kolejne zespoły badają sytuację na przejściach granicznych – przekazał Johann Wadephul.

"Chodzi o możliwość przekroczenia granicy w kierunku takich krajów jak Oman i Arabia Saudyjska, których przestrzeń powietrzna jest jeszcze otwarta. Zespół niemieckiej ambasady w Kairze wspiera przekraczanie granicy z Izraelem" – czytamy na dw.com.

Co z Polakami na Bliskim Wschodzie?

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w poniedziałek nowe informacje na temat Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie.

– Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi – przekazał na konferencji prasowej rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W resorcie działa specjalny zespół kryzysowy, który kontaktuje się z polskimi dyplomatami.

– Od soboty nasze placówki działają w trybie kryzysowym, 24 godziny na dobę. Z dobrych wiadomości mogę przekazać, że od soboty nasi konsulowie z Kairu byli na granicy z Izraelem. Wszystkie zorganizowane grupy z Izraela opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie – zaznaczył rzecznik ministerstwa.

