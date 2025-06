Więcej paczkomatów za granicą. Ofensywa InPostu w dwóch krajach

"Obecnie nasza sieć liczy ponad 50 tys. maszyn Paczkomat w 9 krajach. We Francji ma 8 tys. urządzeń, a łącznie z punktami PUDO ponad 17 tys. Równie ważnym rynkiem o wysokiej dynamice wzrostu jest Wielka Brytania, gdzie obecnie mamy łącznie 16 tys. punktów – w tym 10 tys. maszyn Paczkomat. Jesteśmy dumni z pozycji wiodącej paneuropejskiej sieci OOH i zamierzamy kontynuować naszą dynamiczną ekspansję. Model logistyczny InPost zrewolucjonizował rynek dostaw w Polsce, a teraz umacniamy naszą pozycję w całej Europie" – powiedział założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost liderem rynku we Francji

We Francji Grupa InPost, działająca pod marką Mondial Relay, z 8 tysiącami maszyn Paczkomat stała się liderem rynku. W Wielkiej Brytanii, rynku o największym potencjale e-commerce w Europie, InPost zajmuje dziś 3. miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych e-commerce, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce.

W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Tyle zarobiła firma Rafała Brzoski

InPost odnotował 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2025 r. wobec 256,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 461,6 mln zł wobec 428,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy wzrosła do 940,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. r/r. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 31,9 proc. i w porównaniu do I kwartału 2024 roku jest to poprawa o 52 punkty bazowe. Wyższy nominalny zysk był osiągnięty głównie dzięki Polsce, natomiast znaczące poprawy marż odnotowano zarówno w krajach Eurozone, jak też w segmencie Wielka Brytania i Irlandia" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W Polsce marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 47,9 proc., wspierana przez zmieniającą się strukturę wolumenu i skuteczną kontrolę kosztów dodała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 951,9 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 2 425,7 mln zł rok wcześniej.

