Brzoska uderza w rząd. Ostre słowa o jednym z resortów

Przedsiębiorca był jednym z gości wydarzenia Impact'25. Brzoska nie krył swojej negatywnej oceny warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej.

Brzoska: Nasze przewagi zaczynają się kończyć

– Świat się zmienia. Nie można ignorować tego, że trzeba pływać, bo jak nie, to jak kamień utoniemy — powiedział prezes InPostu, cytowany przez portal Next.Gazeta.pl.

Przedsiębiorca podkreślił, że zauważył. "jak nieuchronnie siadamy na laurach, jak przestaliśmy sobie podwyższać poprzeczkę, jak przestajemy wygrywać w globalnym wyścigu". Jego zdaniem, Polaków tłamsi biurokracja, a także "niechęć do etosu pracy".

Rafał Brzoska stwierdził, że "wszystko, na czym budowaliśmy nasze przewagi konkurencyjne, zaczyna się kończyć".

Szef InPostu: Ministerstwo Pracy stanie się Ministerstwem Bezrobocia?

Zdaniem szefa InPostu, jeśli nie pobudzi się "etosu pracy" i "nie będziemy pracować na kolejnych silnikach naszego polskiego wzrostu, najzwyczajniej w świecie będziemy przegrywać". Brzoska skrytykował pomysły związane z wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy. Biznesmen zapytał z ironią, dlaczego nie rozważa się trzydniowego lub dwudniowego tygodnia pracy.

– Czy doszliśmy do momentu, w którym Ministerstwo Pracy chce stać się Ministerstwem Bezrobocia? – zapytał przedsiębiorca.

Rafał Brzoska zrelacjonował również swoje rozmowy z partnerami z Chin. – Mówią wprost: "Otwieramy popcorn, widząc, co wy w Europie próbujecie zrobić ze swoją produktywnością". My nie musimy z wami konkurować jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, ponieważ wy sami odbieracie sobie szansę na zwycięstwo w globalnym wyścigu – powiedział biznesmen.

Tyle zarobił InPost

InPost odnotował 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2025 r. wobec 256,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 461,6 mln zł wobec 428,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy wzrosła do 940,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. r/r. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 31,9 proc. i w porównaniu do I kwartału 2024 roku jest to poprawa o 52 punkty bazowe. Wyższy nominalny zysk był osiągnięty głównie dzięki Polsce, natomiast znaczące poprawy marż odnotowano zarówno w krajach Eurozone, jak też w segmencie Wielka Brytania i Irlandia" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

