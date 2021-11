InPost i Greenway zbudują sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych

Stacje mają zostać postawione w centrach dystrybucyjnych oraz przy paczkomatach InPost.

Brzoska: InPost robi kolejny krok

Prezes InPost Rafał Brzoska podkreśla, że firma stworzyła największą w Europie sieć punktów odbioru przesyłek poza domem.

– Mamy jedną z największych w Polsce flot samochodów elektrycznych i bardzo mocno inwestujemy w jej rozbudowę. Instalujemy panele fotowoltaiczne, aby Paczkomaty InPost były autonomiczne i ekologiczne, dodatkowo otoczone są antysmogową kostką. Teraz robimy kolejny krok – stacje ładowania samochodów elektrycznych. W przyszłości paczkomat InPost będzie nie tylko wielousługowym punktem pozwalającym odbierać i nadawać przesyłki oraz realizować różnego rodzaju usługi – ale także autonomiczną stacją ładowania, gdzie będzie można naładować telefon, hulajnogę czy samochód – tłumaczy przedsiębiorca.

GreenWay: Największy projekt elektromobilny

Zadanie GreenWay Polska będzie polegało na dostarczeniu oraz instalacji w centrach logistycznych InPostu stacji ładowania AC oraz DC. Zajmująca się rozwojem elektromobilności firma będzie również odpowiedzialna za zarządzanie ładowarkami, a także ich serwisem.

– Elektryfikacja floty samochodowej to nie tylko kupno samochodów. Wymaga ona także przygotowań na poziomie infrastruktury ładowania. Współpraca z InPost to największy jak do tej pory projekt elektromobilny dla biznesu w Polsce. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym partnerom realizować ambitne cele minimalizowania śladu węglowego – powiedział prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski.

Czytaj też:

"Okazało się, że to nieprawda". "Gazeta Wyborcza" przeprasza przedsiębiorcęCzytaj też:

AliExpress konkurencją InPostu? Nowa inwestycja chińskiego giganta