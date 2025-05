Tyle zarobił InPost. Podano dane

Zysk operacyjny wyniósł 461,6 mln zł wobec 428,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyniki InPostu. Szczegółowe informacje o wzroście

"Skorygowana EBITDA Grupy wzrosła do 940,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. r/r. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 31,9 proc. i w porównaniu do I kwartału 2024 roku jest to poprawa o 52 punkty bazowe. Wyższy nominalny zysk był osiągnięty głównie dzięki Polsce, natomiast znaczące poprawy marż odnotowano zarówno w krajach Eurozone, jak też w segmencie Wielka Brytania i Irlandia" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W Polsce marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 47,9 proc., wspierana przez zmieniającą się strukturę wolumenu i skuteczną kontrolę kosztów dodała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 951,9 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 2 425,7 mln zł rok wcześniej.

"Grupa rozpoczęła 2025 rok z solidnym wzrostem przychodów, osiągając poziom 2,95 mld zł – co oznacza poprawę o 21,7 proc. r/r. Wynik ten był głównie napędzany przez segment Wielkiej Brytanii i Irlandii, który odnotował wzrost o 145 proc. r/r, podczas gdy Polska i segment Eurozone odnotowały wzrosty odpowiednio o 11 proc. i 14 proc. r/r" – czytamy dalej.

Grupa obsłużyła 272 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r – czyli powyżej wzrostu rynku e-commerce w kluczowych krajach. Największy wzrost odnotowała Wielka Brytania (+39 proc. r/r), a następnie kraje segmentu Eurozone (w których działa InPost): 11 proc. wzrostu r/r (w tym B2C rosnące o 29 proc. r/r) oraz Polska z 10 proc. wzrostu r/r, wymieniono w materiale.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pierwszy kwartał 2025 roku był bardzo udany. Wolumen przesyłek wzrósł o 12 proc., czyli powyżej wzrostu rynków we wszystkich krajach, w których działami. Kluczowymi czynnikami wzrostu wolumenu w Polsce był sektor MŚP, a w przypadku krajów Eurozone – segment B2C. Także w Wielkiej Brytanii przesyłki B2C są coraz bardziej widoczne w wynikach. Jesteśmy dumni z pozycji wiodącej paneuropejskiej sieci OOH i zamierzamy kontynuować naszą dynamiczną ekspansję" – założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Coraz więcej paczkomatów

"W I kwartale rozstawiliśmy prawie 3 000 nowych urządzeń i obecnie przekroczyliśmy już liczbę 50 000 maszyn Paczkomat. Nadal skupiamy się na ekspansji międzynarodowej – w kwietniu przejęliśmy Yodel, dużego gracza logistycznego w Wielkiej Brytanii. Ta transakcja umocniła InPost na pozycji trzeciego największego dostawcy usług logistycznych na tym rynku. Wzmacniamy również nasze relacje z merchantami. Niedawno ogłosiliśmy wieloletni kontrakt z Vinted, wiodącą w Europie platformą handlu używaną odzieżą, zaś w Polsce poprawiliśmy naszą ofertę dla Amazona. W tym tygodniu rozpoczęliśmy współpracę z czołowym brytyjskim sklepem e-commerce – ASOS, oferując unikalną na brytyjskim rynku dostawę następnego dnia do punktów PUDO i maszyn Paczkomat" – wymienił prezes.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2025 wyniosły 340,6 mln zł, z czego niemal 70 proc. przeznaczono na rozwój sieci – zgodnie ze strategią wzmacniania pozycji wiodącej sieci OOH w Europie. Inwestycje te doprowadziły do przekroczenia w I kwartale liczby 50 000 maszyn Paczkomat, wskazano w informacji.

"Grupa InPost na koniec I kwartału 2025 roku dysponowała ponad 83 000 punktami out-of-home, w tym prawie 50 000 nowoczesnych urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100,000 e-sprzedawców. Tylko w ciągu 2024 roku firma obsłużyła ponad miliard przesyłek" – czytamy dalej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Czytaj też:

Prezydent spotkał się z Brzoską. Duda złożył deklaracjęCzytaj też:

Brzoska kończy pracę w zespole ds. deregulacji. Gorzkie słowa