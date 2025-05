Prezydent spotkał się z Brzoską. Duda złożył deklarację

W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotkał się z przewodniczącym Rządowego Zespołu ds. Deregulacji – Rafałem Brzoską. Następnie szefowa KPRP Małgorzata Paprocka rozmawiała z ekspertami Zespołu – podano w komunikacie KPRP.

Z kolei Brzoska napisał na portalu X: "Wierzę, że deregulacja i projekty rozwojowe są tymi, które powinny być wyjęte spod sporów politycznych. Dobra, godzinna dyskusja z Prezydentem Andrzejem Dudą o inicjatywie społecznej sprawdzaMY, sposobie selekcji projektów deregulacyjnych i konkretnych projektach już złożonych na ręce Rządu. Duże zainteresowanie Pana Prezydenta projektami, które dotykają kluczowych obszarów obywatelskich, takich jak domniemanie niewinności podatnika, odblokowania zatorów płatniczych dla małych firm, odblokowanie sporów gospodarczych w sądach oraz projektów rozwojowych i cyfryzacyjnych. Wstępna deklaracja złożenia podpisu pod tymi projektami ustaw, które będą miały rekomendacje inicjatywy społecznej. Dziękuję w imieniu wszystkich zaangażowanych".

"One in, Two out". Brzoska składa propozycję rządowi Tuska

W kwietniu odbyło się spotkanie premiera Donald Tuska dotyczące deregulacji. Obecny był także Rafał Brzoska, który odpowiadał za pracę zespołu przygotowującego zmiany w tym obszarze. Przedsiębiorca zaproponował wprowadzenie zasady "One in, Two out", która zmniejszyłaby biurokratyczne obciążenia dla polskich firm i obywateli.

– Każda regulacja, którą rząd... nieważne, który rząd będzie wdrażał, będzie niosła za sobą obowiązek wskazania przez dane ministerstwo, idąc tym śladem, że jest deregulacja. Dwa przepisy – może najstarsze, może najbardziej bzdurne, może czasami punkty, które naprawdę są niepotrzebne – będą wykreślane – wskazał Brzoska dodając, że byłby to element na stałe wpisany w proces tworzenia nowego prawa.

– To byłby najlepszy dowód na to, że absolutnie wszyscy chcemy obniżać liczbę stron maszynopisu każdej ustawy – dodał przedsiębiorca. Brzoska wskazał, że prace zespołu deregulacyjnego znajdują się już na końcowym etapie. Podkreślił, że swoje pomysły na zmiany w przepisach zgłaszali nie tylko eksperci i przedsiębiorcy, ale także zwykli obywatele. Jego zdaniem, jest to potencjał, który w przyszłości zaprocentuje.

