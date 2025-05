Ofensywa InPostu na Wyspach. Podano liczbę paczkomatów

Urządzenia znajdują się zarówno w dużych supermarketach (Tesco Extra, Tesco Superstore), jak i w sklepach convenience (Tesco ESSO, Tesco Express), a także na stacjach benzynowych Tesco, wymieniono.

Brzoska: Umocniliśmy się na trzeciej pozycji w UK

"Wielka Brytania jest naszym najszybciej rozwijającym się rynkiem, a my odpowiadamy na rosnące oczekiwania konsumentów, tworząc największą sieć punktów OOH w Zjednoczonym Królestwie. Zaledwie miesiąc temu przejęliśmy Yodel, dużego gracza logistycznego w Wielkiej Brytanii i dzięki tej transakcji InPost umocnił się na pozycji trzeciego co do wielkości dostawcy usług logistycznych na tym rynku. Wzmacniamy również nasze relacje z merchantami, a w ramach partnerstwa z ASOS – czołowym brytyjskim sprzedawcą modowym online – uruchomiliśmy pierwszą w Wielkiej Brytanii usługę dostawy do punktów OOH już na następny dzień. To dowód na to, że przez strategiczne partnerstwa możemy wprowadzać na rynek nowatorskie usługi, które przynoszą korzyści zarówno konsumentom, jak i naszym partnerom biznesowym" – powiedział prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Tyle zarobił InPost. Ujawniono zyski

InPost odnotował 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2025 r. wobec 256,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 461,6 mln zł wobec 428,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy wzrosła do 940,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. r/r. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 31,9 proc. i w porównaniu do I kwartału 2024 roku jest to poprawa o 52 punkty bazowe. Wyższy nominalny zysk był osiągnięty głównie dzięki Polsce, natomiast znaczące poprawy marż odnotowano zarówno w krajach Eurozone, jak też w segmencie Wielka Brytania i Irlandia" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W Polsce marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 47,9 proc., wspierana przez zmieniającą się strukturę wolumenu i skuteczną kontrolę kosztów dodała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 951,9 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 2 425,7 mln zł rok wcześniej.

