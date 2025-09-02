Przesyłki do USA. InPost rusza za ocean

– Cross-border jest kluczowym elementem zyskowności naszych konkurentów i dlatego od ponad roku bardzo mocno inwestujemy w rozwój cross-borderu, nie tylko na rynkach, na których działamy, ale również na rynkach innych, do których zaczynamy dostarczać przesyłki. Mogę powiedzieć tylko tyle, że niedługo uruchomimy również możliwość wysyłania przesyłek do Stanów Zjednoczonych – powiedział Rafał Brzoska, podczas konferencji prasowej.

– Wielu operatorów pocztowych zawiesiło w ogóle dostarczanie przesyłek do USA w związku z polityką celną nowej administracji i chcemy to wykorzystać wspólnie z kilkoma partnerami zewnętrznymi i ten kanał bardzo mocno udrożnić na linii Europa-USA i USA-Europa. A więcej szczegółów już wkrótce. Jest to absolutnie jedna z kluczowych osi wzrostu najbliższych lat – dodał.

Co decyzje Trumpa oznaczają dla InPostu?

Wcześniej, jeszcze tym roku, prezes InPostu sygnalizował, że nowy porządek handlowy na świecie związany z objęciem prezydentury w USA przez Donalda Trumpa zachęca do poszerzenia działalności o amerykański rynek, a ogłaszane przez USA cła wpłyną pozytywnie ogólnie na wolumeny, które płyną z Azji, zwłaszcza z Chin do Europy oraz na wolumeny przesyłek obsługiwanych przez Grupę.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Ofensywa spółki Rafała Brzoski

Grupa InPost zakupi od dostawcy automatów paczkowych Bloq.it. ponad 20 000 maszyn bateryjnych NEXT i nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w tej spółce – podał InPost. Partnerstwo to przyspieszy rozwój sieci logistycznej InPost w całej Europie, podkreślono.

Grupa InPost w ciągu najbliższych 5 lat planuje zainstalować ponad 20 000 maszyn bateryjnych w wersji NEXT. Pierwsze urządzenia uruchomiono we Francji i Wielkiej Brytanii, a kolejne maszyny do końca tego roku pojawią się także we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, podano także.

"Strategiczna inwestycja w Bloq.it to prawdziwy game changer dla naszej europejskiej ekspansji. To partnerstwo nie tylko zapewnia dostęp do technologii najnowszej generacji, ale także umacnia naszą pozycję lidera – umożliwiając instalowanie maszyn w niedostępnych do tej pory miejscach. Przewidujemy, że nowe partnerstwo przyniesie pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu oraz długoterminową rentowność Grupy" – powiedział CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

