Obrona Chestertona

Gilbert K. Chesterton – niektórzy wciąż o nim pamiętają. Kilka miesięcy temu polecałem czytelnikom „Do Rzeczy” wznowienie opowiadań zebranych o Ojcu Brownie. Dziesięć lat temu, w 80. rocznicę śmierci pisarza, świetny esej napisał o nim w „Teologii Politycznej” Krzysztof Sadło. Filozof Wojciech Golonka zarówno opublikował w ostatnich latach świetne wprowadzenie w myśl pisarza („G.K. Chesterton, Polska i polityka”), jak i przybliżył go w roli religijnego polemisty („Protestantyzm oczami Chestertona”). Fronda wznawia jego głośne książki: „Heretycy”, „Ortodoksja”, „Wiekuisty człowiek”. W antykwariatach warto szukać książek Jagi Rydzewskiej „Chesterton. Dzieło i myśl” oraz „Obrońca wiary”.