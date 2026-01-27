13-letnia Polka porwana przez morze. Trudna akcja na Malcie

Tragedia rozegrała się w poniedziałek około godziny 18.15 w porcie Ċirkewwa na Malcie. To tam pochodząca z Polski 13-letnia dziewczynka została porwana przez wzburzone morze.

Tragedia na Malcie. 13-letnia Polka porwana przez wzburzone morze

Polka przebywała na nabrzeżu z ojcem i bratem, gdzie robili zdjęcia. To wtedy fale nieoczekiwanie porwały dziewczynkę i jej brata. Ojciec zdołał uratować chłopca. Dziewczynki niestety nie. Akcja poszukiwawcza trwała do nocy. Wtedy jednak została przerwana z powodu złych warunków pogodowych.

Wznowiono akcję ratunkową

We wtorek rano Siły Zbrojne oraz Departament Ochrony Cywilnej wznowiły poszukiwania. Warunki wciąż jednak są bardzo trudne, o czym poinformowano w opublikowanym komunikacie.

"Niekorzystne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, nadal stwarzają trudne warunki dla wszystkich zaangażowanych ratowników. Mimo tych trudności, poszukiwania wznowiono dziś rano o świcie" – przekazano w komunikacie.

Ratownicy obawiają się, że fale mogły zepchnąć dziewczynkę na skaliste wybrzeże.

W akcję ratunkową 13-letniej Polki zaangażowano helikoptery, łodzie oraz drony.