13-letnia Polka porwana przez morze. Trudna akcja na Malcie

Tragedia rozegrała się w poniedziałek około godziny 18.15 w porcie Ċirkewwa na Malcie. To tam pochodząca z Polski 13-letnia dziewczynka została porwana przez wzburzone morze.
Tragedia na Malcie. 13-letnia Polka porwana przez wzburzone morze
Polka przebywała na nabrzeżu z ojcem i bratem, gdzie robili zdjęcia. To wtedy fale nieoczekiwanie porwały dziewczynkę i jej brata. Ojciec zdołał uratować chłopca. Dziewczynki niestety nie. Akcja poszukiwawcza trwała do nocy. Wtedy jednak została przerwana z powodu złych warunków pogodowych.
Wznowiono akcję ratunkową
We wtorek rano Siły Zbrojne oraz Departament Ochrony Cywilnej wznowiły poszukiwania. Warunki wciąż jednak są bardzo trudne, o czym poinformowano w opublikowanym komunikacie.
"Niekorzystne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, nadal stwarzają trudne warunki dla wszystkich zaangażowanych ratowników. Mimo tych trudności, poszukiwania wznowiono dziś rano o świcie" – przekazano w komunikacie.
Ratownicy obawiają się, że fale mogły zepchnąć dziewczynkę na skaliste wybrzeże.
W akcję ratunkową 13-letniej Polki zaangażowano helikoptery, łodzie oraz drony.
