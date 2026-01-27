Dekarbonizacja przemysłu. Orlen stawia na fiński wodór

Zawarte z ABO Energy Suomi, Nordic Ren – Gas oraz VolagHy Kuopio SPV umowy umożliwią zabezpieczenie dostaw tego paliwa na etapie zwiększonego zapotrzebowania w kolejnych latach. Koncern rozwija technologie wodorowe jako jeden z kluczowych elementów dekarbonizacji przemysłu. Spółka planuje również wykorzystywać kawerny solne zlokalizowane w Polsce do jego wielkoskalowego magazynowania.

Orlen wyrusza do Finlandii

Fińskie firmy, z którymi Orlen podpisał porozumienia, realizują kluczowe projekty w zakresie produkcji wodoru odnawialnego oraz jego pochodnych: ABO Energy Suomi rozwija instalacje o łącznej mocy do 100 tys. ton wodoru rocznie, Nordic RenGas buduje zintegrowane zakłady produkujące emetan z wykorzystaniem odnawialnego wodoru i biogenicznego CO2, a VolagHy Kuopio SPV rozwija projekt wytwarzania paliw syntetycznych o zdolności ok. 50 tys. ton rocznie, planując dalszą ekspansję w regionie nordyckim.

– Zawarte umowy to dla nas istotny element budowania europejskiego ekosystemu wodorowego. Umożliwią nam skorzystanie z wiedzy i doświadczeń fińskich firm, które zapewnią nam wodór na konkurencyjnych warunkach. Orlen z kolei może go magazynować w Polsce i dostarczać do Europy Centralnej. Wszystkie trzy firmy konsekwentnie rozwijają technologie wodorowe i dążą do neutralności klimatycznej. To także jeden z naszych strategicznych celów, dlatego jestem przekonany, że nasza współpraca będzie ważnym krokiem w kierunku popularyzacji odnawialnego wodoru jako jednego z fundamentów dekarbonizacji unijnego przemysłu i sektora transportu – powiedział członek zarządu Orlenu ds. transformacji Marcin Wasilewski, cytowany w komunikacie.

"Wodór może być paliwem i źródłem energii"

Zawarte porozumienia obejmą również współpracę nad wypracowaniem modelu przyszłych dostaw wodoru oraz jego pochodnych do Polski. Partnerzy będą też współpracować nad określeniem warunków logistycznych, umożliwiających transport wodoru i jego pochodnych z Finlandii do zakładów rafineryjnych i chemicznych Grupy Orlen w Polsce.

– Wodór może być paliwem i źródłem energii, jest też niezbędnym komponentem wielu procesów technologicznych w przemyśle. Każde z tych zastosowań wymaga efektywnego przesyłania oraz co najważniejsze – magazynowania tego surowca. Spółki z Grupy Orlen, zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy naftowej, posiadają unikatowe doświadczenie i kompetencje związane z budową i zarządzaniem podziemnymi magazynami gazu. Mogą one skutecznie wspierać transformację i bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu, dziś i w przyszłośc – dodał członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar.

Obecnie Orlen posiada siedem czynnych podziemnych magazynów gazu. Grupa planuje rozbudowę możliwości w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru, wykorzystując kompetencje i doświadczenia związane z geologią i wiertnictwem, a także znajomość warunków geologicznych Polski, wskazano w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Niepokojąca sytuacja w polskich firmach. Tak źle nie było od pandemiiCzytaj też:

Marka Orlen zastąpi PGNiG. Padła data