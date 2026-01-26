Marka Orlen zastąpi PGNiG. Padła data

Ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych oraz rozwój platformy Orlen Vitay w kierunku superaplikacji, zgodnie ze strategią. Dodatkowo nowa formuła umożliwi efektywne zarządzanie usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnymi rozwiązaniami dla domu i biznesu.

Efekty zmian klienci będą mogli zobaczyć od 27 stycznia 2026 r. W związku ze zmianą marki PGNiG na Orlen klienci spółki myOrlen otrzymają możliwość skorzystania z bonusu w aplikacji Orlen Vitay.

"Superaplikacja" Orlenu

Aplikacja Orlen Vitay jest rozwijana w kierunku superaplikacji. Platforma już dziś łączy m.in. eBOK Energa Obrót, Orlen Pay i Orlen Charge, a jej dalszy rozwój koncentruje się na wygodzie użytkowników i systemie korzyści. "Budujemy nowoczesną i elastyczną ofertę detaliczną, która pozwoli nam jeszcze mocniej skoncentrować się na klientach i ich codziennych potrzebach. Rynek dynamicznie się zmienia, a wraz z nim rosną oczekiwania klientów. Poszukują oni prostych, wygodnych rozwiązań, dających oszczędności i realne benefity. Odpowiedzią na te potrzeby jest platforma Orlen Vitay, która zapewni w jednym miejscu możliwość zarządzania usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu i biznesu" – wskazał w komunikacie członek zarządu Orlenu ds. consumers and products Marek Balawejder.

Marka Orlen to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich marek z ponad 25-letnią historią. Z najnowszego badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie koncernu wynika, że 83 proc. respondentów lubi tę markę. To o 12 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Ponadto marka coraz częściej przez klientów indywidualnych jest kojarzona nie tylko ze stacjami paliw, ale także z szeroko rozumianymi usługami energetycznymi.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

