Matecki: Jednostki takie jak ICE muszą powstać w Polsce

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński pogratulował za pośrednictwem mediów agentom ICE interwencji, w której zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Polityk opublikował na swoim profilu na platformie X nagranie z chwili śmierci mężczyzny i opatrzył je podpisem: "Good Job ICE! FAFO", FAFO to skrót od "Fuck Around and Find Out".

Tarczyńskie za te słowa krytykowali nawet posłowie PiS. – Nie do obrony. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich wpisów – powiedział Janusz Cieszyński. Z kolei Roman Giertych z KO zapowiedział złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tarczyńskiego.

Amerykańskie ICE jest krytykowane ze względu na nieuzasadnione brutalne działania wobec proimigracyjnych aktywistów w Minneapolis. W ostatnich dniach media informowały o kilku zabójstwach dokonanych przez funkcjonariuszy. Dwa dni temu zastrzelono obezwładnionego, leżącego na ziemi mężczyznę, wcześniej głośno było o zabójstwie Renee Good, która osierociła trójkę dzieci. Agenci tłumaczyli, że działali w samoobronie, gdyż kobieta próbowała ich przejechać samochodem.

Matecki murem za Tarczyńskim

W obronie kontrowersyjnego polityka stanął Dariusz Matecki. "Nikt mi nie będzie mówić co mam o kim myśleć. Pełne poparcie dla Dominika Tarczyńskiego. Komuś się nie podoba twarda walka z nielegalnymi migrantami? Trudno! My musimy dążyć do tego, żeby podobne jednostki jak ICE powstały w Polsce" – napisał polityk na X.

Następnie Matecki opublikował szereg postulatów, jakich domaga się ws. polityki migracyjnej. Chodzi m.in. o postulat "ZERO nielegalnych migrantów w Polsce", jednostronne wypowiedzenie Paktu Migracyjnego, ograniczenie legalnej migracji z krajów trzeciego świata, w tym islamskich, pełna odpowiedzialność agencji zatrudnienia bądź uczelni za ściągniętych do Polski obcokrajowców, przyznanie wojsku i Straży Granicznej pełnych praw do użycia broni na granicach, pełne wsparcie prawne dla funkcjonariuszy "prześladowanych przez bodnarowców", organizacje pozarządowe wspierające nielegalną migrację mają być traktowane jak terroryści; wprowadzenie obowiązku minimum 10 lat mieszkania w Polsce przed uzyskaniem obywatelstwa (które może być cofnięte).

