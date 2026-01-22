Lisicki: Odsiecz z Dubaju dla dwóch pań. Ziemkiewicz: A może faktycznie ktoś tam miesza?

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia. Przypomnijmy, że drugą turę przeprowadzono pierwotnie w poniedziałek 12 stycznia. Nie poznaliśmy jednak jej wyników, bo według formacji doszło do "błędu technicznego", który zakłamał wyniki głosowania.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska. "Rzeczpospolita" podaje, że obecny układ sił w partii sprzyja tej drugiej. "Najpewniej zgarnie głosy innych kandydatów z pierwszej tury – Joanny Muchy i Ryszarda Petru. Poparł ją także oficjalnie europoseł Michał Kobosko, który ostatecznie ze startu w wyborach się wycofał" – czytamy.