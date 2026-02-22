Król żydowskiego Zagłębia
Król żydowskiego Zagłębia

MOJA PÓŁKA Ta książka nosi podtytuł: „Opowieść o królu Mońku Merinie i jego poddanych”.

O jej bohaterze Chaim Mołczadzki z Będzina miał powiedzieć: „Cokolwiek Merin robi, jest dobre – jest błogosławionym przez Boga przywódcą”. Ten „błogosławiony przywódca” w czasie okupacji niemieckiej stał na czele Centrali Żydowskich Rad Starszych na Wschodnim Górnym Śląsku.

Pod wieloma względami przypominał Chaima Rumkowskiego z łódzkiego getta. Obaj, na swoim terenie, byli królami. Czy rzeczywiście wierzyli, że praca na rzecz okupanta pozwoli ocalić żydowską społeczność? W każdym razie wraz z nasileniem prześladowań i deportacji do obozów zagłady coraz powszechniejsze stawało się przekonanie o daremności tego rodzaju wysiłków.

