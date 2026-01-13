Musk skomentował decyzję prezydenta Nawrockiego. "Bravo"

Chodzi o zawetowanie przez Karola Nawrockiego przeforsowanej w Sejmie przez koalicję pod wodzą Donalda Tuska nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Musk chwali Nawrockiego

"Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze »Ustawa o usługach cyfrowych»" – napisał na platformie X amerykański dziennikarz Eric Daugherty.

"«Państwo ma GWARANTOWAĆ wolność, a nie ją ograniczać!» – zacytował głowę państwa polskiego. "Potrzebujemy WIĘCEJ krajów takich jak Polska!" – dodał.

"Bravo" – skomentował Musk.

twitter

Weto wobec ustawy wdrażającej DSA. Prezydent: Mechanizmy cenzury jak w "Rok 1984"

Uzasadniając weto wobec nowelizacji wprowadzającej Digital Services Act Karol Nawrocki tłumaczył, że projekt zawierał "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie "urzędnikom podległym rządowi". W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści "Rok 1984" autorstwa George’a Orwella.

– Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – podkreślił Nawrocki. Jak dodał, w projekcie jest możliwość finansowania tzw. "zaufanych sygnalistów", którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści oraz obywateli je publikujących. Zdaniem prezydenta, ochrona dzieci w internecie miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd ukrył kontrolę swobody wypowiedzi. – Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne – dodał. Prezydent zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

