"To ich problem". Trump odpowiada na stanowisko Grenlandii

Premier Grenlandii po spotkaniu z szefową duńskiego rządu zaznaczył, że mieszkańcy Grenlandii wolą, by wyspa dalej przynależała do Danii. Jak zaznaczył, Grenlandia wybiera sojusz właśnie z tym europejskim państwem, NATO i Unią Europejską, odrzucając jednocześnie możliwość przejęcia przez Stany Zjednoczone.

O stanowisko premiera Grenlandii został zapytany przez dziennikarzy na lotnisku w bazie Andrews pod Waszyngtonem Donald Trump. – Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem – skwitował prezydent Stanów Zjednoczonych.

Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii mają udać się do Waszyngtonu w reakcji na rosnące napięcie. W planie wizyty przewidziano rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem USA J.D. Vancem oraz sekretarzem stanu Marco Rubio. Spotkanie jest inicjatywą Danii, która domaga się od Stanów Zjednoczonych zaprzestania kierowania gróźb wobec Grenlandii.

Projekt ustawy ws. aneksji Grenlandii

Republikański kongresmen Randy Fine złożył projekt ustawy o aneksji Grenlandii. Największa wyspa świata stałaby się nowym stanem USA.

Kongresmen Randy Fine przedstawił ustawę o aneksji i ustanowieniu Grenlandii stanem USA. W uzasadnieniu przekonuje, że chodzi o zabezpieczenie "strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w Arktyce i przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom ze strony Chin i Rosji". "W obliczu zaostrzenia się globalnej konkurencji w Arktyce Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, aby wrogie mocarstwa zyskały wpływy w jednym z najważniejszych strategicznie regionów świata" – czytamy.

– Grenlandia nie jest odległą placówką, którą możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego. Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone. Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do osłabienia naszego bezpieczeństwa – wskazał republikański kongresmen. Co ważne, przeciw siłowemu przejęciu Grenlandii jest większość członków Partii Republikańskiej.

