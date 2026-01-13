Wojna z USA? Zaskakujący sondaż w Niemczech

W badaniu Instytutu Forsa dla magazynu "Stern" padło pytanie: "Gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały militarnie Grenlandię, a Dania poprosiła europejskich partnerów z NATO o pomoc militarną, czy Niemcy powinny wraz z innymi partnerami z NATO udzielić Danii pomocy militarnej w celu obrony Grenlandii?".

Aż 62 procent respondentów opowiada się za udzieleniem przez Niemcy i państwa członkowskie NATO wsparcia militarnego dla Danii w razie inwazji Stanów Zjednoczonych na Grenlandię.

Innego zdania jest 32 procent badanych. Jedynie 6 procent ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Kto za pomocą militarną dla Danii?

Deutsche Welle zwraca uwagę, że za wsparciem militarnym dla Danii opowiedzieli się głównie zwolennicy partii Zielonych, koalicji CDU-CSU, a także socjaldemokraci z SPD. "Wśród wyborców Zielonych takie rozwiązanie poparło trzy czwarte respondentów. Opowiedziało się też za nim 71 procent sympatyków chadecji i Lewicy. Wśród zwolenników SPD pomoc Danii w przypadku zbrojnej interwencji Stanów Zjednoczonych popiera 68 procent ankietowanych" – czytamy na dw.com.

Zupełnie inne wyniki dominują wśród wyborców AfD. Zdecydowana większość, bo aż 59 procent sprzeciwia się wsparciu militarnemu Danii. Zaledwie nieco ponad jedna trzecia badanych, czyli 37 procent, jest innego zdania.

Sondaż Instytutu Forsa został przeprowadzony wśród 1002 osób 8 i 9 stycznia.

Wpłynął projekt ustawy o aneksji Grenlandii

Tymczasem Republikański kongresmen Randy Fine złożył projekt ustawy o aneksji Grenlandii. Największa wyspa świata stałaby się nowym stanem USA.

Kongresmen Randy Fine przedstawił ustawę o aneksji i ustanowieniu Grenlandii stanem USA. W uzasadnieniu przekonuje, że chodzi o zabezpieczenie "strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w Arktyce i przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom ze strony Chin i Rosji".

"W obliczu zaostrzenia się globalnej konkurencji w Arktyce Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, aby wrogie mocarstwa zyskały wpływy w jednym z najważniejszych strategicznie regionów świata" – czytamy.

