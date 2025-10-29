Nawrocki: Nie zapisywaliśmy się do para-państwa "Unia Europejska"

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał Nagrodę "Człowiek Wolności Tygodnika Sieci". Podczas uroczystej gali, wygłosił przemówienie. – Jako prezydent RP chcę powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że my wszyscy od wieków – i mam nadzieję na wieki – jesteśmy wezwani do wolności. Bo wolność jest naszym wielki narodowym kapitałem, który może budować kolejne pokolenia Polaków. Mamy jeszcze do wygrania wolność w sieci, w mediach, wolność w UE. Mamy do zdobycia naszą wolność w budowie wielkich idei i inwestycji – mówił polityk.

Nawrocki powiedział, że "zdobywając naszą wolność nie możemy oglądać się na naszych sąsiadów, którym nasz rozwój może nie do końca odpowiada". – Mamy prawo do wygrywania wolności w naszej gospodarce. Dbanie o naszą przeszłość doprowadziło mnie do Pałacu Prezydenckiego. Teraz myślę o przyszłości, ale też nie zapominam o tym, co było – przekonywał.

Nawrocki: Nasza wolność jest konstruktywna

Prezydent zacytował św. Pawła do Galacjan, który napisał: "Przyjaciele, wszyscy jesteście wezwani do życia w wolności". – Dzisiaj ja jako prezydent chcę powiedzieć Polakom – my wszyscy od wieków i mam wielką nadzieję, że także na wieki jesteśmy wezwani do wolności. To także udowodniliśmy 1 czerwca 2025 roku. Ta wolność nasza, polska, wypływająca z wartości chrześcijańskich jest czymś, co jest naszym wielkim narodowym kapitałem. Jest wolnością daleką od tej krzykliwej, często aroganckiej wolności do wszystkiego i od wszystkiego. To nie jest polskie, nasza wolność jest konstruktywna, jest zawsze wolnością w odpowiedzialności za narodową wspólnotę, za drugiego człowieka. Musimy z tego jako naród korzystać – podkreślił.

– Ten krok, który udało się zrobić 1 czerwca jest tylko pierwszym krokiem, bo wolność której się nie zdobywa w kolejnych latach i dekadach szybko odchodzi. Mamy jeszcze wiele jako wspólnota narodowa do zdobycia w naszej wolności i przyszłości. Tak, mamy do wygrania wolność w sieci, w mediach, abyśmy mogli jasno dzielić się swoimi poglądami (…), mamy w naszej przyszłości do wygrania wolność naszej ukochanej, suwerennej RP w ramach UE, ale tak, musimy tam się bić o naszą wolność i niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do parapaństwa, któremu na imię "Unia Europejska". My chcemy, aby Polska była Polską w ramach UE – wskazał prezydent.

Polityk zaznaczył, że wolność trzeba zdobywać także poprzez budowę wielkich inwestycji. – 7 sierpnia zgłosiłem projekt CPK. Tak, nasza wolność wymaga też od nas domagania się wielkich idei i inwestycji takich jak CPK, Polskie Porty, Polska Żegluga Śródlądowa. Zdobywając naszą wolność nie możemy się oglądać na sąsiadów, którym nasz rozwój może nie do końca odpowiada, ale w ramach mechanizmów gospodarczych i partnerstwa mamy prawo do wygrywania naszej wolności także w naszej gospodarce, bo Polska jest skazana na wielkość, ambicję, na wielkie idee i tej wolności chyba wszyscy chcemy – wskazał.

