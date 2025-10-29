To on zastąpi Nawrockiego? Jest kandydat na prezesa IPN
To on zastąpi Nawrockiego? Jest kandydat na prezesa IPN

Siedziba Centrali Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Postępu w Warszawie
Siedziba Centrali Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Postępu w Warszawie Źródło: PAP / Paweł Supernak
Kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stanowisko Prezesa IPN został dr hab. Karol Polejowski.

Decyzję o wyłonieniu kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Kolegium IPN podjęło podczas wtorkowego posiedzenia.

Polejowski kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na prezesa IPN

Na posiedzeniu odbyły się rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu. Według wcześniejszych ustaleń "Rzeczpospolitej", do konkursu zgłosiło się aż 9 kandydatów. To rekordowa liczba chętnych w historii tej procedury. Dla porównania: w 2021 roku o stanowisko ubiegało się pięć osób, a w 2016 – cztery.

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie Instytutu, po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr hab. Karol Polejowski, obecny zastępca prezesa IPN.

"Następnie Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. hab. Karola Polejowskiego na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni Stanisławowi Zakroczymskiemu, dyrektorowi generalnemu kierującemu Gabinetem Marszałka Sejmu RP" czytamy.

Człowiek Nawrockiego?

"Rz" pisała, że Polejowskiego na swojego następcę miał wskazać Karol Nawrocki. To on kieruje obecnie Instytutem, mając pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych i finansowych. W środowisku IPN uchodzi za osobę blisko związaną z Nawrockim, choć – jak twierdzą rozmówcy dziennika – "nie ma silnego zaplecza politycznego" i jego kandydatura może nie uzyskać poparcia w parlamencie. Jak podkreślał dziennik powołując się na nieoficjalne rozmowy, że polityków Prawa i Sprawiedliwości wolałaby na tym stanowisku widzieć dr. Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa Instytutu, który ma poparcie części środowisk ludowych.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / X
