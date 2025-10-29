To on zastąpi Nawrockiego? Jest kandydat na prezesa IPN

Decyzję o wyłonieniu kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Kolegium IPN podjęło podczas wtorkowego posiedzenia.

Polejowski kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na prezesa IPN

Na posiedzeniu odbyły się rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu. Według wcześniejszych ustaleń "Rzeczpospolitej", do konkursu zgłosiło się aż 9 kandydatów. To rekordowa liczba chętnych w historii tej procedury. Dla porównania: w 2021 roku o stanowisko ubiegało się pięć osób, a w 2016 – cztery.

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie Instytutu, po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr hab. Karol Polejowski, obecny zastępca prezesa IPN.

"Następnie Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. hab. Karola Polejowskiego na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni Stanisławowi Zakroczymskiemu, dyrektorowi generalnemu kierującemu Gabinetem Marszałka Sejmu RP" – czytamy.

Człowiek Nawrockiego?

"Rz" pisała, że Polejowskiego na swojego następcę miał wskazać Karol Nawrocki. To on kieruje obecnie Instytutem, mając pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych i finansowych. W środowisku IPN uchodzi za osobę blisko związaną z Nawrockim, choć – jak twierdzą rozmówcy dziennika – "nie ma silnego zaplecza politycznego" i jego kandydatura może nie uzyskać poparcia w parlamencie. Jak podkreślał dziennik powołując się na nieoficjalne rozmowy, że polityków Prawa i Sprawiedliwości wolałaby na tym stanowisku widzieć dr. Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa Instytutu, który ma poparcie części środowisk ludowych.

Czytaj też:

Likwidacja IPN? Polacy powiedzieli, co sądzą

Czytaj też:

NIK uderza w Karola Nawrockiego. "Negatywna ocena gospodarki finansowo-majątkowej IPN "

Czytaj też:

IPN szuka nowego prezesa. Padł rekord liczby kandydatów