Trump stawia ultimatum ws. Grenlandii. "Jak nie my, to Rosja lub Chiny"

Prezydent USA zabrał głos przed rozmowami z delegacją Danii i Grenlandii, które odbędą się w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio. Tematem rozmów ma być przyszłość wyspy. Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen zapowiedział, że w spotkaniu weźmie też udział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.

"NATO stanie się znacznie potężniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach USA. Wszelkie inne rozwiązania są nie do przyjęcia" – napisał w serwisie Truth Social Donald Trump. "Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. NATO powinno poprowadzić nas do osiągnięcia tego celu. Jeśli my tego nie zrobimy, zrobią to Rosja lub Chiny, a tak się nie stanie!" – napisał. W dalszej części wpisu prezydent USA stwierdził, że NATO nie byłoby skuteczną siłą "bez ogromnej potęgi Stanów Zjednoczonych, którą w dużej mierze zbudowałem podczas mojej pierwszej kadencji, a obecnie przenoszę na nowy, jeszcze wyższy poziom"."NATO stanie się znacznie potężniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach USA. Wszelkie inne rozwiązania są nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę!" — zakończył.

Projekt ustawy ws. aneksji Grenlandii

Republikański kongresmen Randy Fine złożył projekt ustawy o aneksji Grenlandii. Największa wyspa świata stałaby się nowym stanem USA.

Kongresmen Randy Fine przedstawił ustawę o aneksji i ustanowieniu Grenlandii stanem USA. W uzasadnieniu przekonuje, że chodzi o zabezpieczenie "strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w Arktyce i przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom ze strony Chin i Rosji". "W obliczu zaostrzenia się globalnej konkurencji w Arktyce Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, aby wrogie mocarstwa zyskały wpływy w jednym z najważniejszych strategicznie regionów świata" – czytamy.

– Grenlandia nie jest odległą placówką, którą możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego. Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone. Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do osłabienia naszego bezpieczeństwa – wskazał republikański kongresmen. Co ważne, przeciw siłowemu przejęciu Grenlandii jest większość członków Partii Republikańskiej.

