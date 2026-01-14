Pistorius: Byłaby to sytuacja całkowicie bezprecedensowa

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius z lewicowej partii SPD został zapytany o zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA muszą przejąć Grenlandię, bo w przeciwnym razie obszar ten wpadnie pod kierownictwo Chin i Rosji. Waszyngton argumentuje, że Dania i tak nie jest w stanie powstrzymać Pekinu i Moskwy, a jedynym państwem, które może to zrobić, są Stany Zjednoczone.

Pistorius opowiada o "wzmocnieniu" Arktyki

– Najłagodniej rzecz ujmując, byłaby to sytuacja całkowicie bezprecedensowa. Zarówno w historii NATO, jak i jakiegokolwiek sojuszu obronnego na świecie – ocenił Pistorius.

Niemiecki minister powiedział, że kraje NATO badają możliwość wzmocnienia Arktyki. Chodzić ma o nadzór, o patrole, o obserwowanie tego, co dzieje się pod wodą, na wodzie i w powietrzu. A także o regularne ćwiczenia na miejscu – wskazał mediom. Stwierdził zarazem, że na konkretne kroki jest jednak zbyt wcześnie.

Czołowi niemieccy politycy powtarzają, że o przyszłości Grenlandii powinni decydować Grenlandczycy oraz Duńczycy. Po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w Waszyngtonie minister spraw zaranicznych Johann Wadephul zaznaczył, że nie dostrzega przesłanek świadczących o tym, by Stany Zjednoczone poważnie rozważały interwencję militarną na Grenlandii.

USA chcą kupić Grenlandię

Przypomnijmy, że Biały Dom oświadczył niedawno, że "Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący".

Amerykańska agencja prasowa Reutera napisała, powołując się na zaznajomionego ze sprawą anonimowego wysokiego rangą urzędnika USA, że Trump i jego doradcy omawiają różne sposoby przejęcia Grenlandii, obejmujące zakup wyspy przez Stany Zjednoczone lub zawarcie paktu o wolnym stowarzyszeniu.

– Dyplomacja jest zawsze pierwszym wyborem prezydenta w każdej sytuacji, w tym w zawieraniu umów. Uwielbia interesy. Więc jeśli uda się zawrzeć dobrą umowę na zakup Grenlandii, z pewnością będzie to jego pierwszym wyborem – powiedział wspomniany urzędnik.

Na tajnym spotkaniu z przedstawicielami Kongresu sekretarz stanu Marco Rubio miał im powiedzieć, że retoryka Trumpa o możliwości użycia wojska to element strategii, której celem jest odkupienie wyspy.

Czytaj też:

Litewski unijny komisarz Kubilius opowiada o końcu NATO, bo GrenlandiaCzytaj też:

"To ich problem". Trump odpowiada na stanowisko Grenlandii