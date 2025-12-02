Leon XIV zakończył wizytę w Libanie

W pożegnalnym przemówieniu prezydent Joseph Aoun powiedział, że w czasie swej wizyty papież niósł słowa nadziei i otuchy, wzywając do pojednania. Odczuliśmy głębię Twojej miłości do Libanu i jego mieszkańców, stwierdził szef państwa. Dziękujemy za wsłuchanie się w nas i powierzenie Libanowi przesłania pokoju. Wysłuchaliśmy go i będziemy wcielać w życie, zapewnił Aoun. Rozstajemy się z ojcem, który przyniósł nam pocieszenie, zaznaczył prezydent.

– Niech ustaną ataki i wrogość. Niech nikt już nie wierzy, że walka zbrojna przynosi jakiekolwiek korzyści. Broń zabija, zaś negocjacje, mediacje i dialog budują. Wybierzmy wszyscy pokój jako drogę, a nie tylko jako cel! – zaapelował z kolei Leon XIV.

Papież wyznał, że opuszczenie Libanu jest trudniejsze niż przyjazd, bo spotkanie ludzi zostawia trwały ślad w sercu. Dostrzegł, iż w wspólnota i bycie razem mają w tym kraju szczególne znaczenie. Podkreślił duchową obecność podczas tej pielgrzymki papieża Franciszka, który pragnął odwiedzić ten kraj.

Papież żegna się z Libanem

Leon XIV wyraził szacunek dla religijnych tradycji Libanu, doceniając znaczenie czci, jaką cały naród, niezależnie od wyznawanej religii otacza Najświętszą Maryję Pannę. Dostrzegł, iż mieszkańcy tego kraju czerpią wiele siły ze swej historii, aby podążać trudną drogą ku przyszłości. – Poruszyła mnie krótka wizyta w porcie w Bejrucie, gdzie wybuch zdewastował nie tylko miejsce, ale także pochłonął wiele istnień ludzkich. Modliłem się za wszystkie ofiary i noszę w sercu ból oraz pragnienie prawdy i sprawiedliwości wielu rodzin, jak i całego kraju – wyznał Ojciec Święty.

– Obejmuje was wszystkich i życzę pokoju. Apeluję też z całego serca: niech ustaną ataki i wrogość. Niech nikt już nie wierzy, że walka zbrojna przynosi jakiekolwiek korzyści. Broń zabija, zaś negocjacje, mediacje i dialog budują. Wybierzmy wszyscy pokój jako drogę, a nie tylko jako cel! – zaapelował papież.

Leon XIV przypomniał słowa św. Jana Pawła II, iż Liban to nie tylko kraj, to także przesłanie. Zachęcił do współpracy i wspólnego żywienie nadziei, aby tak właśnie było. – Niech Bóg błogosławi Libańczyków, was wszystkich, Bliski Wschód i całą ludzkość! Dziękuję i do zobaczenia! – powiedział Ojciec Święty kończąc swoje przemówienie.

Pierwsza pielgrzymka papieża Leona XIV

Podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej Leon XIV apelował w Turcji poszanowanie mniejszości i jedność Kościołów chrześcijańskich. Wspólnie z honorowym zwierzchnikiem prawosławia, ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem I, zapowiedział nowe kroki w kierunku jedności wszystkich chrześcijan.

W Libanie zachęcał członków wszystkich wspólnot religijnych do działania na rzecz pojednania i pokoju w swoim kraju i na całym Bliskim Wschodzie. Zwierzchnik Kościoła katolickiego został przyjęty jako posłaniec nadziei i pokoju zarówno przez chrześcijan różnych Kościołów, jak i wyznawców innych religii.

Papieża żegnali również m.in. premier Nawaf Salam, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Nabih Berri oraz patriarcha Antiochii obrządku maronickiego kard. Béchara Boutros Raï.

Po przebyciu 2380 km, przelatując nad Libanem, Cyprem, Grecją i Włoch, po niemal czterech godzinach lotu samolot ITA Airways A320neo z papieżem na pokładzie jest oczekiwany o godz. 16.10 na międzynarodowym lotnisku Leonardo da Vinci w Rzymie-Fiumicino.

