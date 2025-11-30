Leon XIV zakończył wizytę w Turcji

Papieska wizyta apostolska od 27 do 30 listopada, w trakcie której odwiedził Ankarę, Stambuł i İznik, przebiegała pod hasłem: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. W ramach pierwszej podróży zagranicznej papież udaje się jeszcze do Libanu, gdzie spędzi prawie trzy dni.

Papież złożył wizytę apostolską w Turcji w dniach 27-30 listopada z okazji 1700. rocznicy Soboru w Nicei (dzisiejszy İznik), podczas którego położono podwaliny pod chrześcijańskie wyznanie wiary, a także wziął udział w obchodach prawosławnej uroczystość św. Andrzeja.

Przed odlotem papież i minister kultury tureckiego rządu Mehmet Nuri Ersoy udali się do Salonu VIP na rozmowę. W krótkiej ceremonii pożegnania wzięli udział m. in. nuncjusz apostolski w Turcji, Azerbejdżanie i Turkmenistanie abp Marek Solczyński oraz przewodniczący konferencji episkopatu Turcji (CET) abp Martin Kmetec OFM Conv., arcybiskup Izmiru.

Podróż do Libanu

Samolot w czasie dwóch godzin lotu przeleci nad Turcją, Cyprem i Libanem. Po pokonaniu 1128 km oczekiwany jest o godz. 15.45, czasu miejscowego, na lotnisku w Bejrucie. Wraz z papieżem, na pokładzie Airbusa A320neo linii Ita Airways, leci 80 przedstawicieli mediów różnych narodowości.

Leon XIV odwiedzi Bejrut, Baabdę, Harissę, Bkerke, grób św. Szarbela w Annaji oraz szpital w Jal El Dibie.

Będzie to czwarta wizyta biskupa Rzymu w Libanie. Wcześniej odwiedzili ten kraj: św. Paweł VI w 1964 r., św. Jan Paweł II w 1997 r. i Benedykt XVI w 2012 r.

W pierwszym dniu wizyty w Kraju Cedrów pod hasłem „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” papież spotka się z prezydentem Josephem Aounem, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Nabihem Berrim, premierem Nawafem Salamem oraz przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusem dyplomatycznym.

