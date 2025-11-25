Watykan odpowiada na wyrok TSUE. Jednoznaczne słowa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość.

Sprawa (C-713/23) dotyczy dwóch obywateli polskich (jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie) którzy zawarli związek cywilny w Berlinie w 2018 r. Następnie wnieśli o transkrypcję ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Wniosek został rozpatrzony odmownie na tej podstawie tego, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym, transkrypcja rozpatrywanego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

We wtorek TSUE wydał wyrok w tej sprawie. Sędziowie orzekli, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwa jednopłciowe, nawet jeżeli ich własne prawodawstwo nie przewiduje takiej możliwości.

Nowy dokument. Kościół podkreśla rolę małżeństwa

Tymczasem Watykan ogłosił we wtorek dokument Dykasterii Nauki Wiary "Jedno ciało. Pochwała monogamii", który został zatwierdzony przez papieża Leona XIV. Małżeństwo zostało w nim określone jako "nierozerwalna jedność", która stanowi wyłączną oraz wzajemną przynależność i nie może być "dzielona z innymi".

"Prawdą jest, że dla wielu taki przekaz może zabrzmieć dziwnie i pod prąd" – czytamy w dokumencie. Jak zaznaczono, "małżeństwo nie jest posiadaniem".

Jak podkreśla Dykasterii Nauki Wiary: "Monogamia nie jest po prostu przeciwieństwem poligamii. Jest czymś więcej, a jej pogłębienie pozwala zrozumieć małżeństwo w całym swoim bogactwie i płodności".

Watykan: Nie tylko prokreacja

Kościół zwraca jednocześnie uwagę, że "seksualność nie sprowadza się do zagwarantowania prokreacji, ale pomaga wzbogacić i umocnić jedyny i wyłączny związek oraz uczucie wzajemnej przynależności".

"Wpisanie seksualności w ramy miłości, która łączy małżonków w wyłącznej przyjaźni i dąży do dobra drugiej osoby, nie prowadzi do obniżenia wartości przyjemności seksualnej" – ocenił Watykan.

