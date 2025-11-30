Niespodziewane słowa papieża. Pochwalił jednego z polityków

– Mam nadzieję, że bawiliście się w Turcji równie dobrze jak ja – powiedział w niedzielę w samolocie ze Stambułu do Bejrutu, zwracając się do około 80 przedstawicieli mediów z wielu krajów, którzy mu towarzyszą. Jak powiedział jego prawie czterodniowy pobyt w Turcji był "wspaniałym doświadczeniem” i sukcesem, z którego jest bardzo zadowolony.

Leon XIV spędził w Turcji cztery dni i wylądował w Bejrucie w niedzielę po południu (czasu lokalnego). W Libanie, gdzie pozostanie do wtorku, zaplanowano spotkania z rządem, społeczeństwem obywatelskim oraz przedstawicielami różnych religii i Kościołów.

Głównym celem jego wizyty w Turcji były obchody 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego, który położył podwaliny pod wiarę chrześcijańską. – Uroczystości w mieście Iznik, obok starożytnej bazyliki, były wspaniałe, proste i głębokie – powiedział papież. Leon XIV wyraził serdeczne podziękowania prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi za gościnność i rolę mediatora w konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz w wojnie Rosji z Ukrainą.

Wspólne życie w pokoju

W przeważająco muzułmańskiej Turcji różne wspólnoty chrześcijańskie stanowią bardzo niewielką mniejszość. – A jednak ludzie różnych religii mogą żyć razem w pokoju – wyjaśnił Leon. Turcja doświadczyła również odwrotnego zjawiska w swojej historii. Możliwość omówienia tego doświadczenia i kwestii pokoju z prezydentem Erdoğanem była bardzo ważnym aspektem jego wizyty w Turcji.

Odnosząc się do wojny w Strefie Gazy, Leon XIV powiedział, że Stolica Apostolska od lat opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym. – Wszyscy wiemy, że Izrael obecnie nie akceptuje tej propozycji. Wiemy jednak, że jest to jedyna droga, która oferuje rozwiązanie konfliktu, w którym wciąż się znajdujemy – powiedział papież i podkreślił: "Jesteśmy również przyjaciółmi Izraela”. Watykan stara się pośredniczyć między Izraelem a Palestyńczykami, aby znaleźć rozwiązanie, które zapewni sprawiedliwość dla wszystkich. – W tej kwestii panuje konsensus z Erdoğanem – powiedział Ojciec Święty. – Turcja może odegrać tu ważną rolę – dodał.

To samo dotyczy Ukrainy. Erdoğan zainicjował dialog między dwiema walczącymi stronami kilka miesięcy temu. – Niestety, wciąż nie ma rozwiązania – ubolewał Leon XIV. – Dziś ponownie pojawiają się konkretne propozycje pokojowe. Mamy nadzieję, że prezydent Erdoğan, wspólnie z prezydentami Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych, będzie mógł posunąć naprzód dialog, aby przezwyciężyć wojnę na Ukrainie – powiedział Ojciec Święty.

