Abp Jędraszewski odchodzi. "Proszę o wybaczenie"

Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że Adwent jest czasem wspólnego czuwania z Maryją, św. Józefem i św. Janem Chrzcicielem, prowadzącego zarówno do świąt Narodzenia Pańskiego, jak i do oczekiwania na ostateczne przyjście Chrystusa. Zachęcił do "rozpamiętywania wielkich rzeczy Bożych", które przygotowały Izrael na przyjęcie Mesjasza, co – jak podkreślił – pomaga wierzącym głębiej odczytać "chwilę obecną".

Nawiązując do proroczych wizji Izajasza i Daniela, abp Jędraszewski podkreślił ich związek z zapowiedzią uniwersalnej misji Mesjasza. Przywołał także komentarze kard. Josepha Ratzingera, który wskazywał, że tytuł "Syna Człowieczego" zawiera w sobie ideę zgromadzenia nowego ludu Bożego. Jak przypomniał, Kościół został ukształtowany przez powołanie Apostołów oraz przez Ostatnią Wieczerzę, która stała się "fundamentem nowej wspólnoty".

Arcybiskup Jędraszewski: Proszę o wybaczenie

W liście hierarcha odniósł się również do bulli Spes non confundit, w której św. Jan Paweł II ogłosił Rok Jubileuszowy 2025. Podkreślił, że obraz nadziei jako "kotwicy duszy" jest szczególnie ważny w niespokojnych czasach. Zachęcił wiernych do odnowienia życia duchowego, szczególnie poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz udział w Eucharystii. "Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła" – cytował św. Pawła.

W dalszej części listu abp Jędraszewski przypomniał, że 26 listopada papież Leon XIV mianował nowym arcybiskupem krakowskim kardynała Grzegorza Rysia, który obejmie urząd 20 grudnia podczas ingresu na Wawelu.

Duchowny nawiązał także do kończącej się niemal dziewięcioletniej posługi w archidiecezji krakowskiej. "Pragnę serdecznie podziękować wszystkim – księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim. (…) Proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość" – napisał, podkreślając, że w podejmowanych decyzjach starał się kierować dobrem Kościoła i powierzonych mu wiernych.

Na zakończenie poprosił o modlitwę za nowego pasterza archidiecezji, aby – jak podkreślił – "godnie podejmował dziedzictwo św. Stanisława, bł. Wincentego Kadłubka i św. Karola Wojtyły".

