Ingres kard. Grzegorza Rysia. Podano datę

Uroczysty ingres do katedry na Wawelu kard. Grzegorza Rysia odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godz. 11.00 - podało Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej zapraszając do licznego udziału w tym, jak zaznaczono, historycznym wydarzeniu, "aby wspólnie powierzać Bogu posługę nowego pasterza Kościoła krakowskiego".

Szczegółowe informacje mają zostać opublikowane wkrótce.

61-letni kard. Grzegorz Ryś, dotychczasowy arcybiskup metropolita łódzki, został wczoraj mianowany przez Leona XIV arcybiskupem metropolitą krakowskim. Jednocześnie papież przyjął rezygnację abp. Marka Jędraszewskiego z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego.

W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.

Kard. Ryś jest również członkiem Dykasterii ds. Biskupów i Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Jego dewizą biskupią są słowa: „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości).

Abp Jędraszewski odchodzi na emeryturę

W środę media obiegła informacja, że dotychczasowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. Duchowny osiągnął wiek emerytalny w czerwcu 2024 r. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, dalej pełnił swoją posługę, aż do czasu wyznaczenia jego następcy. Metropolitą krakowskim był od 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję metropolity łódzkiego (w latach 2013-2017). Był także zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (2014–2024).

