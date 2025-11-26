Abp Jędraszewski odchodzi. Wiadomo, kto go zastąpi

Kard. Grzegorz Ryś, dotychczasowy arcybiskup metropolita łódzki, został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w środę Nuncjatura Apostolska w Polsce.

W Konferencji Episkopatu Polski kard. Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.

Kard. Ryś jest również członkiem Dykasterii ds. Biskupów i Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Jego dewizą biskupią są słowa: "Virtus in infirmitate" (Moc w słabości).

Kard. Ryś za abpa Jędraszewskiego w Krakowie. Watykan zdecydował

Abp Marek Jędraszewski osiągnął wiek emerytalny w czerwcu 2024 r. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, dalej pełnił swoją posługę, aż do czasu wyznaczenia jego następcy.

Metropolitą krakowskim był od 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję metropolity łódzkiego (w latach 2013-2017). Był także zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (2014-2024).

