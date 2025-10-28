Narkotyki przerzucane na Ukrainę. Interweniowały służby

Do likwidacji kanału przerzutu środków odurzających doszło w obwodzie lwowskim. Jak przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w komunikacie opublikowanym we wtorek na Facebooku, w wyniku "operacji specjalnej" ujęto dwie osoby. Zatrzymani mieli uczestniczyć w przestępczym procederze. Służby skonfiskowały prawie 30 kg narkotyków, w tym 6,5 kg kokainy.

Tak wyglądał przestępczy proceder

"Według wstępnych szacunków wartość przejętych narkotyków na 'czarnym' rynku wynosi prawie 42 miliony hrywien (ponad 3,6 mln zł – przyp. red.)" – czytamy w komunikacie lwowskiego oddziału SBU.

Jak wynika z ustaleń śledczych, proceder zorganizował obywatel Ukrainy, który obecnie ukrywa się za granicą. Rolę kuriera pełniła natomiast 34-letnia mieszkanka Kijowa. Kobieta przemycała narkotyki w specjalnych schowkach w samochodzie. Rozprowadzaniem środków odurzających zajmował się natomiast 45-letni Ukrainiec.

Ostatnia dwójka osób wpadła podczas kontroli w Uhrynowie, znajdującym się po ukraińskiej stronie przejścia granicznego z Dołhobyczowa na Lubelszczyźnie. Kobieta i mężczyzna zostali aresztowani.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że teraz jej celem jest schwytania szefa grupy przestępczej, a także innych osób zaangażowanych w funkcjonowanie międzynarodowego kanału przerzutu narkotyków.

Wspólna akcja CBŚP i ukraińskiej policji

W sierpniu ubiegłego roku CBŚP w kooperacji z Departamentem Walki z Przestępczością Narkotykową Narodowej Policji Ukrainy przeprowadziło wielkoskalową operację ukierunkowaną na zlikwidowanie miejsc produkcji syntetycznych opioidów oraz katynonów.

Wspólna akcja polskich i ukraińskich służb doprowadziła do zabezpieczenia syntetycznego opioidu-metadonu "w ilości, która mogła doprowadzić do zgonu blisko 4 mln osób".

Policjanci z Polski i Ukrainy przeprowadzili "największą operację w historii europejskich organów ścigania, skierowaną na zwalczanie produkcji syntetycznych opioidów". Funkcjonariusze doprowadzili do zlikwidowania na terytorium Polski największego laboratorium syntetycznych opioidów, gdzie produkowano metadon w formie krystalicznej, a także ośmiu multi-laboratoriów w Polsce i na Ukrainie, gdzie produkowano syntetyczne katynony – mefedron i Alfa-PVP oraz metadon. Łącznie dokonano wejść do 38 miejsc, gdzie były produkowane lub przechowywane substancje kontrolowane, ich prekursory oraz chemikalia i sprzęt niezbędny w procesie produkcyjnym.

