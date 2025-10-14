Ukraińcy pozbawieni obywatelstwa. To znane osoby

Zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy, obywatelstwo kraju – oprócz wspomnianego wcześniej Truchanowa – utracili były poseł Oleg Cariow i tancerz baletowy Siergiej Połunin. Wcześniej otrzymano potwierdzenie otrzymania przez nich obywatelstwa rosyjskiego.

Informację w tej sprawie podano podczas transmisji telewizyjnej. "Pozbawiono obywatelstwa ukraińskiego Hennadija Truchanowa, mera Odessy, Olega Cariowa, byłego posła z partii OPZZ (Opozycyjna Platforma – Za Życie), oraz tancerza baletowego Siergieja Połunina – odpowiednie dekrety podpisał prezydent Zełenski. Poinformowało o tym nasze źródło we władzach państwowych. Otrzymano potwierdzenie, że posiadają oni rosyjskie obywatelstwo, więc taka decyzja jest logiczna – dodało nasze źródło" – powiedziała prowadząca.

Wysokie poparcie dla petycji ws. Truchanowa

Petycja dotycząca pozbawienia obywatelstwa mera Odessy Hennadija Truchanowa, która została opublikowana na stronie internetowej prezydenta Ukrainy w poniedziałek, zebrała ponad 27 tysięcy głosów, czyli więcej niż 25 tysięcy wymaganych do jej rozpatrzenia przez Wołodymyra Zełenskiego.

Wnioskodawcy stwierdzili, że niektóre materiały dziennikarskie wskazują na posiadanie przez mera Odessy paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej. Zaakcentowano również popieranie przez Truchanowa "narracji korzystnych dla państwa agresora”.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że potwierdzono posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby. Przywódca nie sprecyzował jednak, o które osoby chodzi i jakie stanowiska piastują.

"Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk złożył raport dotyczący przeciwdziałania rosyjskim sieciom agentur i kolaborantom w regionach przyfrontowych, przygranicznych i na południu naszego państwa. Potwierdzono również posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby – przygotowano odpowiednie decyzje w ich sprawie. Dekret został podpisany" – poinformował Zełenski na portalu Telegram.

Mer Odessy ostrzegał przed "akcją dezinformacyjną"

Co ciekawe, Hennadij Truchanow już w poniedziałek stwierdził, że obawia się pozbawienia go obywatelstwa Ukrainy. Met Odessy twierdził, że przygotowywana jest przeciw niemu "akcja dezinformacyjna", a jej celem jest wskazanie, iż posiada obywatelstwo rosyjskie, czemu sam zainteresowany zaprzeczał.

Truchanow zaznaczył, że wspomniana sprawa powraca stale do debaty już od 2014 roku, a on sam nieustannie dementuje doniesienia o posiadaniu przez niego obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Mer Odessy przypomniał jednocześnie, że wszystkie organy Ukrainy, uprawnione do weryfikowania tej kwestii, przesądziły o braku kontrowersji.

